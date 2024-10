Õpetaja: füüsikat ja maagiat eristab ainult oskus illusiooni kirjeldada

"Me oleksime võinud kaasa võtta veel isa, kaks vanaema, vanaisa ja kaks tädi, kes kõik on õpetajad. Me kasvatame oma peres õpetajaid järjest juurde. Minu vanaema ja vanaisa olid ka veel õpetajad. Meil on mingisugune asi sellega," muheles keemiaõpetaja, TLÜ keemia didaktika lektor Katrin Soika.

Katrini poja, füüsikaõpetaja Kristo Markus Soika jaoks eristab füüsikat ja maagiat ainult see, kas sa oskad seda illusiooni kirjeldada.

Kristo Markus näitas 8. klassi füüsika tasemel katset, kus toimub rõhkudega mängimine. Saatejuht Reimo Sildvee pani õhupalli plastist joogipudeli sisse ning hakkas palli täis puhuma, mis ei õnnestunud.

Kristo Markus pani oma joogipudeli sisse samasuguse palli ning suutis palli pudeli sees õhku täis puhuda. "Asi on selles, kuidas sa need pudelid oled ette valmistanud," selgitas Kristo Markus, kes oli oma joogipudeli põhja väikese augu teinud.

"Kui nüüd proovida puhuda õhku sisse pudelisse, kus auku ei ole, siis pudel hakkab vastu pressima. Sisuliselt tekib lüke sulle tagasi, seega õhku sellese palli sisse saada pole võimalik," selgitas Kristo Markus. "Aga täpselt samasse kohta, kuhu see auk või ava on tehtud, jääb pall pidama."

Kristo Markuse arvates oleks väga tore, kui tundides tehtaks igasuguseid demonstratsioonkatseid. "Mida rohkem sa ise läbi katsetad, seda paremini sa lõpuks aru saad."

Noortele soovitas ta Tiktokist üles otsida väga põnevaid füüsikakatseid ning neid mõistuse piires õues või garaažis järgi proovida teha.