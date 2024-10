Alika: rahvamuusikat lauldes jutustan lugu sellest, kes ma päriselt olen

Muusik Alika on kokku pannud kontserdi rahvalauludest ning rääkis "Ringvaates", et teda tõmbab rahvamuusika puhul just see, et ta saab rääkida nii oma lugu, kus on otseside sellega, kes ta päriselt on. Kontserdil astub üles ka muusik Arno Tamm, kellel on Alikaga ühised juured.

"Mul on olnud nii, et lapsepõlves oli üks ukraina rahvalaul, mida vanaema laulis ja selle olen kontserdile valinud ja ühe laulu küsisin oma Ukraina tädi käest. Ütlesin, et mul on vaja üht lõbusat laulu," selgitas muusik Alika Milova.

Alika sõnul ütles tema Ukraina tädi, et meil väga palju lõbusaid lugusid ei ole, meil on raske saatus olnud. "Mulle meeldib ballaade laulda ja neid on Ukraina rahvalauludes päris palju. Mina olen seda kogu aeg arvanud, et Ukrainas on kõige paremad vokalistid, kellel on väga suur rinnahääl. Minu tämber ka vahetub, kui ma laulan Ukraina rahvalaule, seda ma panin tähele juba lapsepõlves," ütles Alika.

Kontserdil kõlavad ka eestikeelsed rahvalaulud ning Alikaga koos on laval pärismusbändidest Paabel ja Tintura tuntud muusik Arno Tamm.

"Me mõlemad uurime, kus meie juured on. Leidsime Alikaga ka ühised juured, minu vanavanaisa on Vaivarast pärit, kus on Alika praegune elukant," ütles muusik Arno Tamm.

Alika käis Tartus ka Rahvusarhiivis ja sealt tuli teadmine, et osad Alika sugulased võivad olla ka vadjalased. "Sest minu emaisa ja sealt edasi elasidki praegusel hetkel juba Venemaal samas piirkonnas, kus on vadjalased ja nende emakeel oli eesti keel. Aga päris üle kontrollida seda infot ei saanud."

Ukraina rahvamuusika arhiiv Internetis on põhjatu ning nii on Alika tuttavaks saanud ka lauludega, mis on pärit tema lahkunud vanaema kodukandist.

"Selle arhiivi otsa ma koperdasin juba mitu aastat tagasi. Mu pea lausa plahvatas, et kuidas see on võimalik, et nii kuldmaterjal on tehtud," ütles Tamm.

"Mind võlub pärimusmuusika juures kaks asja. Esiteks, et see sunnib mind iseendasse vaatama ja teiseks on ülilahe, et see on nii inspireeriv ja see arhiivimaterjal on tõesti põhjatu," selgitas Tamm.

"Mind tõmbab rahvamuusika puhul, et ma saangi oma lugu rääkida muusikaga, mida ma teengi põhimõtteliselt ja kavatsengi teha terve elu, aga siin on otseside sellega, kes ma olen," ütles Alika.