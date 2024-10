Vikeraadio uus saatesari toob kuulajateni Kanada eestlaste lood

1944. aasta septembris lahkus pealetungivate nõukogude vägede eest Eestist üle 80 000 inimese. Järgnevate aastate jooksul jõudis neist umbes 17 000 Kanadasse, kus paljud kinnitasid kanda olulistel elualadel ja tegid edukaid karjääre. Selle kõige kõrvalt hoiti elus eesti keelt ja kultuuri. 2021. aasta Kanada rahvaloenduse järgi pidas end Eesti päritolu olevaks 23 460 Kanada elanikku, neist 5550 märkis emakeelena eesti keele.

Millised on need Tallinnast 6500 kilomeetri kaugusel elavad eestlased? Kas nad söövad jätkuvalt kiluvõileibu ja tantsivad reilenderit? Mida on nad pidanud ohverdama, et eestlaseks jääda? Kuidas nad suhtuvad kodueestisse ja mille järele enim igatsevad?

Vikerraadio uues saatesarjas "Võõrsil ja kodus" läheb Ave-Marleen Rei külla seitsmele Kanada perele. Igaühel on rääkida oma isiklik eestlaseks jäämise lugu.

"Lisaks Eestist põgenema pidanud põlvkonna lugudele kuuleme ka teise ja kolmanda põlvkonna lugusid, mis on seni suuresti rääkimata olnud. Kõige vanem sarjas osalenu on 98-aastane ja kõige noorem 16-aastane. Nad kõik räägivad eesti keeles ja nad kõik tunnistavad, et eesti päritolu on osa nende minapildist." tõi Ave-Marleen Rei välja saate eripära.

"Esimese põlvkonna jaoks oli võõrsil eestlaseks jäämine pigem iseenesest mõistetav, teise ja kolmanda põlvkonna jaoks oli see juba valikute küsimus ja nõudis tugevat tahet või siis survet vanemate poolt. Kohtumised nende perekondadega jätsid minusse väga sooja tunde ja tõdemuse, et Kanada eestlased on üks täiesti ainulaadne rahvakild," lisas Rei.

Sarja esimeses saates avavad oma kodumaast kaugel elamise kogemusi Asko Kütti, tema lapsed Toomas Kütti ja Katrin Kütti-Otsa ning Toomase lapsed Eva ja Mihkel Kütti.

Asko Kütti sündis 1926. aastal Petseris ja käis Tartus koolis. Ta on elav ajalugu, kes on oma silmaga näinud nii Petseri suurpõlengut, Tallinna märtsipommitamist kui ka Dresdeni pommitamisele järgnenud tuletormi. Ennast Kanadas ehitusvaldkonnas üles töötanud Asko pühendas vaba aja skautlusele ning eesti keele ja kultuuri säilitamisele. Saates kuuleb, milliste salasõnumite läbi käis tema suhtlus Eestisse jäänud vanematega ning sedagi, milliseid väärtuslikke esemeid fotoalbumite vahel Eestist Kanadasse toimetati.

"Võõrsil ja kodus" on Vikerraadio eetris alates 4. oktoobrist reedeti kell 19.05.

Saate autor on Ave-Marleen Rei, helirežissöörid Andres Olema ja Johannes Ek, muusikalise kujunduse autor Andres Olema, tekste loevad Lee Trei ja Leino Rei.