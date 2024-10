House-muusika kollektiiv Meduza esineb detsembris Kultuurikatlas

House-muusika suurkollektiiv Meduza, kelle hittlood "Piece of your heart" ja "Lose control" on vallutanud erinevaid klubimuusika edetabeleid, astub üles 6. detsembril Tallinnas Kultuurikatlas.

Meduzat tuntakse kui üht juhtivat tegijat house-muusika taaselustamises. 2018. aastast alates tegutsenud Itaalia tantsumuusikatriosse kuuluvad Matt Madwill, Simon de Jano ja Luke Degree. Nende loomingut iseloomustavad kaasahaaravad meloodiad ja energilised helimaastikud, mis on põimitud tempokate house'i rütmidega. Nende megahitt "Piece of Your Heart" (ft Goodboys) pälvis ülemaailmse tunnustuse 2019. aastal, vallutades kõrged edetabelid igas maailma nurgas.

Auhindu, striime ja kõrgeid edetabelikohti on lühikese aja jooksul saavutanud ka teised menuklood, näiteks "Lose Control" (ft Becky Hill) ning eelmisel aastal välja antud "Paradise" (ft Dermot Kennedy). Kokku on Grammyle nomineeritud kollektiivi muusikat striimitud üle 20 miljardi korra.

Lisaks originaalloomingule paistab Meduza silma oma remiksidega, aidates teisi artiste areenil kõrgemale tõsta. Üheskoos on asutatud plaadifirma AETERNA, mille eesmärgiks on toetada uusi talente ja keskenduda klubimuusika süvendamisele. Meduza DJ-graafik on tihe ning nende ajakavast leiab alatihti ka maailma märkimisväärsemaid festivale, nagu näiteks Tomorrowland ja Coachella.

Meduza esineb 6. detsembril Tallinnas, Kultuurikatlas. Lisaks astuvad üles Bombossa Brothers, MHKL ja Merike Rundu.