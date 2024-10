Draamateatri noored näitlejad: loojana on vastutus, et kvaliteet vastaks ootustele

Draamateatril on head ajad, etendused pidevalt välja müüdud, saalid rahvast täis. Noortele näitlejatele see erilist lisapinget peale ei pane. "Mõnus on sinna minna, ma tean, et mul on kindel jalgealus ja inimesed on rõõmsad, motiveeritud, tahavad seda teha," rääkis Richard Ester. "See, et miski on muutumas, on noorele inimesele alati väga positiivne. Kui pinnas ei ole selge, siis ma ise tunnen küll, et on väljakutsed endale, teatrile, ja see on väga põnev," sõnas Jaanovits.

Jaanovits on juba saanud osa Draamateatri suurprojektidest "Rahamaa" ja "Macbeth". "See on lihtsalt kuidagi läinud nii. Ma olen ettevaatlik ja vaatan, mis järgmisena saab, sest need asjad ei hüüa tulles. See on mulle väga palju õpetanud ja noore näitlejana saada vanemate kolleegide ja nii suurte truppidega koostööd teha, on olnud lihtsalt väga kasvatav," sõnas ta.

Emili Rohumaa sai õpingute ajal kaasa teha Draamateatri lavastuses "Luidrik", mis naaseb mängukavasse nüüd oktoobris. "Ma väga ootan tegelikult oktoobrikuiseid etendusi, kuna ma tunnen, et see roll ja mina oleme mõlemad muutunud aastaga. Ma suure huviga ootan, mis hakkab saama."

Richard Ester ja Hanna Jaanovits said lava jagada suvelavastuses "Üks helevalge tuvi". Novembris esietenduvas lavastuses "James Brown kandis lokirulle" mängib Ester aga koos Rohumaaga. "Kursaõega on ikka hea mängida, kui oled neli aastat koos teinud, siis juba tunned nii hästi seda inimest, et on hea kindel teha. Trupp ja teater ise ka on hästi vastu võtnud, on mõnus teha, ei ole sellist tunnet, et tuleb keegi väike junga siia ja teeb ka mingit oma asja. Väga hea on olnud teha," kinnitas Ester.

Kõik "James Browni" lavastused on praeguseks hetkeks juba välja müüdud. "Mingi lootus säilib, et lõpuks seda mängitakse piisavalt palju, et kõik sõbrad saaksid vaatama tulla," sõnas Rohumaa. "Seal on see vastutus ka selle võrra, et kui ta on väljamüüdud ja isegi plakatit veel pole, siis selle võrra on minul vastutus loojana ka sellele vastata, et kvaliteet vastaks ootustele," rääkis Ester.

Draamateatris sattusid Jaanovits ja Rohumaa garderoobi jagama pikaaegse Draamateatri näitleja Kersti Kreismanniga. Erialalisi näpunäiteid Jaanovitsi sõnul veel saadud pole, küll aga elulisi. "Eile just Kersti õpetas, kuidas vihmavarju ilusti panna, et vesi allapoole nõrguks. Ta on hästi tähelepanelik ja meid väga hästi vastu võtnud ja on meile seal suureks eeskujuks," sõnas Jaanovits.