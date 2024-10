Video: Ant Nurhan tegi Marko Reikopile uue soengu

"Peab tõdema, et kõik inimesed, kes siin stuudios on, peale operaatorite, on minu juukseid lõiganud või siis kohe lõikavad," muigas Reikop, kes palus Nurhanil teha nii moodne soeng, kui ta oskab.

Lauljaametit Nurhan siiski maha pole pannud, vaid lõikab vahel sõpradel ja tuttavatel juukseid. "Ma lihtsalt kuulsin, et su soeng on parandamata ja võin abiks olla, aga laulja olen ikka," sõnas Nurhan, kes lõikab ka iseendal juukseid. "Just täna tegin uue soengu, et sul oleks julgem mind oma juuste kallale lasta," muigas laulja.

"Viimased kümme aastat juba iga aasta lõikan ise," selgitas Nurhan, kes on investeerinud ka korralikku juuksurivarustusse. Enda juuste kallale ajendas Nurhanit minema asjaolu, 20 eluaastani olid tal pidevalt juuksuritega halvad kogemused. "Siis mõtlesin, et kui raske see ikka saab olla," selgitas Nurhan.

Eestlaste juukseid meeldib Nurhanile lõigata, sest võrreldes türklaste juustega on juuksed pehmed ja neid on vähem.

Vaata videost, milline oli tulemus ja kas Reikop Nurhani tööga ka rahule jäi.