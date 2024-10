Suri 1976. aastal Eurovisiooni võitnud bändi Brotherhood of Man laulja Martin Lee

Martin Lee, sünninimega Martin Barnes, sündis 26. novembril 1946. aastal Londonis.

Lee suri lühiajalise haiguse tagajärjel tekkinud südamepuudulikkusesse.

Lee liitus Brotherhood of Maniga 1972. aastal. Ansambli tähelend sai alguse 1976. aastal, mil Suurbritanniat esindades looga "Save Your Kisses for Me" Eurovisiooni lauluvõistlus võideti. Laul jõudis esikohale enam kui 30 riigis ja see on üks enimmüüdud singleid Eurovisiooni ajaloos.

"Teda jäävad igatsema bändiliikmed Nicky Stevens, Lee Sheriden ja eriti Sandra Stevens, kellega ta oli 45 õnnelikku aastat abielus," seisis bändi ühismeedias tehtud avalduses. "Meil on nii palju õnnelikke mälestusi. Me oleme täielikus šokis ega kujuta ette maailma ilma Martin Leeta."

Brotherhood of Man on avaldanud 18 albumit. Pärast Eurovisiooni võitu jätkas bänd kuni 2020. aastani mööda maailma tuuritamist.