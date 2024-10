Prügikasti visatud toidu päästja: igaüks saab oma kodus toitu päästa

Toidupäästja Kerly Ilves rääkis "Terevisioonis", et osad Tartu poed ei viska toitu enam prügikasti, vaid annavad neile, et see toidukappidesse viia. Tema sõnul võiks igaüks teha kodus toitu just neist toiduainetest, mis hakkavad vanaks minema, et toitu päästa.

"Me oleme nii head koostöösuhted saanud Tartu COOP poodidega, kes ei viskagi enam toitu prügikasti, vaid annavad meile. Nii et prügikastides ei olegi see olukord Tartus enam nii hull," selgitas liikumise Foodsharing Tartu eestvedaja Kerly Ilves.

Ilvese sõnul ei saa ta nende poodide nimesid avaldada, aga põhimõtteliselt sellist olukorda, kus seitse prügikasti on täis peamiselt rohekraami, ikka juhtub.

"See info jõuab meieni siis, kui keegi sellest prügikastist mööda käib. Aga me ise ka ikka käime vahepeal prügikaste vaatamas, just selle mõttega, et mis olukord prügikastis valitseb, aga me ei jõua enam prügikastist nii palju toitu päästa. Kui me midagi näeme, siis me ikka päästame ja toome siia kappi," kommenteeris Ilves.

Ka eile õhtul käis ta prügikaste vaatamas ja ühe poe kõik kaheksa prügikasti olid täiesti tühjad, uued kilekotid sees. Teises oli bioprügi väga ilusti ära sorteeritud, kõik salatid ja leivad olid pakenditest välja võetud.

"Toidupäästja seisukohast on selline tegevus ju halb, sest ma ei saa enam midagi päästa, aga samas seaduse poole pealt täiesti õige käitumine," möönis Ilves.

Tema sõnul on olukord selles mõttes parem, et visatakse ära just selliseid tooteid, mis pole pidanud vastu transpordile, mis on kannatada saanud. "Enam ei ole nii, et väga ilusad asjad vaatavad prügikastist vastu."

Aga ta ikkagi leidis midagi prügikastidest ning võttis kotist välja pruuniplekilised banaanid. "Sellistel banaanidel pole absoluutselt mitte midagi viga. Tumedad kohad näitavad, et banaan on natuke muljuda saanud, see on magus suhkur. Banaanid lähevad toidukapist alati väga kiiresti."

Ilvese sõnul Tartu toidukappide ümber kogu aeg liiklus käib. "Mina olen ümbritsetud inimestest, kes toitu väärtustavad. Minu soov on see, et kõik inimesed mõtleksid nii, et kui neil on kodus toiduaineid, mis hakkavad vanaks minema, siis nad ei mõtle, et ma ei viitsi neist midagi teha, vaid teevad sellest toidu, et just toitu päästa."