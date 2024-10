Aarne Saluveeri õpilane Hans Christian Aavik: Aarne pani kõik lapsed laulma

Dirigent Aarne Saluveer pälvis Eesti Muusikanõukogult preemia panuse eest Eesti kooriliikumisse ja muusikaharidusse. "Ringvaates" tuli dirigenti õnnitlema ka tema kunagine õpilane Hans Christian Aavik, kes sõnas, et just Saluveeri käe all leidsid väga paljud armastuse muusika vastu.

"See on minu enda jaoks erakordne, et ma olen nüüd juba 34 aastat selles ETV majas olnud seotud nii paljude noorte ja väga väikeste lauljatega algusest peale. Me tähistasime täpselt eile oma 34. sünnipäeva tütarlaste- ja lastekooridega. Me oleme ka laulupidudel alati osalenud, mõtestanud. Ja täna minu Haabneeme kooli esimeses klassis 72 käivat last tegid hommikul iseseisva kontserdi – need on kõik väga tähtsad asjad," kirjeldas Saluveer enda tegevust.

Eredamalt tõi Saluveer välja ETV tütarlastekooriga salvestatud ja esitatud Arvo Pärdi teose "Peace Upon You, Jerusalem", mida esitati ka Ameerika koorijuhtide assotsiatsiooni aastakoosolekul 10 000 koorijuhile. "Kui ma seda eile laulsin, siis ma mõtlesin kogu selle asja peale, mis seal Lähis-Idas toimub," sõnas Saluveer.

Koorimuusika kõrval on Saluveer olnud klahvpillimängija ansamblis Karavan ning osalenud koos Silvi Vraidiga Eurovisioonil ka taustalauljana.

Üks Saluveeri õpilastest oli lapsena Rocca Al Mare koolis ka eesti tippviiuldaja Hans Christian Aavik. "Aarne oli ja siiamaani on absoluutselt geniaalne õpetaja. Ta on nii inspireeriv, ja ma mäletan, kui mina õppisin, siis Aarne suutis panna kõik lapsed laulma, isegi need, kellele oli elevant kõrva peale astunud. Sealt see armastus muusika vastu hakkas väga paljudel," rääkis Aavik.

Hans Christian Aavik ja Aarne Saluveer Autor/allikas: Erakogu

"Selle viisi pidamisega sa pead andma inimesele võimaluse, tihtipeale nad ei ole enne esimest klassi seda võimalust saanud. Inimene kardab häälega eksida. Kui sa matevihikus teed vea pole kellegi asi, kui ma häälega laulan valesti, siis see nii hirmsalt ehmatab," rääkis Saluveer, kuidas lastele peab võimaluse andma.