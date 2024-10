Toiduajaloolane: kohukese algne idee tuleb Moskvast

Kohukese sünnist möödus 75 aastat. Toiduajaloolane Anu Kannike rääkis "Ringvaates", et kuigi kohuke on Eestis ülimalt populaarne ja mõni peab teda lausa rahvustoiduks, ei ole ta siiski siit pärit.

"Kohukese algne idee tuleb hoopis Moskvast, kus 30ndate aastate lõpul see toode välja pakuti. Kohukese üks mõte oli see, et ta võiks asendada kirikuga seotud lihavõttetoitu pashat," rääkis toiduajaloolane Anu Kannike. Esialgu tuli toode turule vaid piiratud hulgas. Suuremamahulisem tööstuslik tootmine algas aga 1949. aastal Lätis, peale mida peagi ka Eestis tootmine algas.

Siiski on Kannikese sõnul ka Eesti toiduainetööstusel olnud oluline roll mängida kohukese edasi arendamisel. "See mitmekesine kohukeste valik on ikkagi meie toidutootjate teene," sõnas toiduajaloolane.

Kohuke oli suunatud esmajoones lastele ja kuna tol ajal suurt valikut maiustuste osas ei olnud, siis sai kohukesest koheselt ka suur hitt. Sellegipoolest ei tahtnud poed kohukest müügile võtta, kuna külmutusseadmest oli puudus. "Kaupluste ja puhvetite juhatajad ei tahtnud võtta seda riski, et toode läheb halvaks, nemad peavad maksma trahve. Vaatamata nõudlusele kestis kogu nõukogude aja kohukeste defitsiit," rääkis ajaloolane.

Kohukese nimelugu on Kannikese sõnul väga põnev. "Esialgu tõlgiti otse vene keelest "magus kohupiima juustuke". 1972 korraldas meie emakeele selts uudissõnade otsimise võistluse, pakuti välja "kohuke", mis osutus väga heaks suupäraseks terminiks, see läks kohe käibele," rääkis ta.

Selleks, et välja selgitada, kas Eesti kohukesed maitsevad ikka kõige paremini, korraldati "Ringvaate" stuudios ka pimemaitsmine, milles osalesid Grete Lõbu ning lavakunstikooli rebaste ristimise puhul stuudiosse sattunud esmakursuslane Mirjam Äkke ja tema vanem koolivend Mattias Nurga. Katse tulemusel võis järeldada, et Eesti kohukesed tõusid teiste seast oma maitse poolest esile.