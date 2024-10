Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad muusikapäeva

Klassikaraadio kutsub koos Raadio 4-ga muusikapäeva puhul taas kõiki viktoriini lahendama. Veebis on kella 7-st hommikul südaööni kaasa mängimiseks üleval 12 küsimusest koosnev mälumäng nii klassika, džässi ja folgi kui ka popmuusika vallast. Lahendamisel on abiks helifailid, fotod ning videoklipid. Eestikeelne viktoriin on leitav Klassikaraadio kodulehel, venekeelne Raadio 4 lehel.

Muusikapäevale on pühendatud ka Klassikaraadio teisipäevane programm. Kell 10.05 juhivad "Muusikapäeva stuudiot" Anne Aavik ja Ivo Heinloo, kellele on külla tulemas ooperilauljad Aule Urb, Raiko Raalik ja Tamar Nugis ning džässmuusikud Jana Kütt ja Karl Madis Pennar.

Kell 13.05 algavat "Muusikapäeva stuudiot" juhivad Joosep Sang ja Marge-Ly Rookäär, raadiomaja üheksanda korruse klaveritoas musitseerivad regilauluansambel Tallinna Naesed, džässmuusikud Karmen Rõivassepp ja Ain Agan, Külli Kiiveti laululapsed, kitarrist Oleg Pissarenko, kitarriduo Kirill Ogorodnikov ja Vahur Kubja, laulja ja laulukirjutaja Mari Jürjens ning ukulelede ansambel Ukutrio koosseisus Katri Kaasik, Silja Järve, Kristiina Ajando.

Klassikaraadio õhtuse programmi keskmes on suurfestival BBC Proms – kell 19.05 teeb Johanna Mängel ülevaate Euroopa suurima suvefestivali BBC Proms suurejoonelisest lõppakordist Last Night of the Proms. Õhtule paneb punkti "Fantaasia" Markus Robami juhtimisel.

Eesti Televisioon vahendab 1. oktoobril kell 22.05 rahvusvahelise muusikapäeva galat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, kus Camille Saint-Saensi teose "Loomade karneval" kaunite helide saatel mõeldakse loomadele, loodusele ja kõigele meid ümbritsevale, mida tuleb hoida. Välja jagatakse ka muusika-aasta olulisimad, Eesti Muusikanõukogu ja kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali preemiad. Muusikapreemiate gala lavastaja on Jüri Nael ja kunstiline juht Henry-David Varema, telesaate režissöör on Elo Selirand.

ETV2 on 1. oktoobri kavasse lisanud noortele mõeldud muusikaprogrammi.

Kell 15.20 "Väike lugu suurest orkestrist"

Olid ajad, kui pillid üksteist veel üldse ei tundnud. Ühel päeval aga kohtas keelpillipere saksofone ja koos asuti pikale rännakule, lootuses leida laiast ilmast veel teisigi. Eestikeelse teksti esitaja võrratu muusika- ja muusikateadmiste võlur Johan Randvere.

Kell 16 "Antoine'i neli aastaaega"

Philippe Béziat ja Gordon Béziat muusikafilm lastele. Antonio Vivaldi on üks kuulsamaid 17.-18. sajandi Itaalia heliloojaid, kelle üks tuntumaid teoseid kannab pealkirja "Neli aastaaega". Filmi peategelane Antoine on üsna samasugune punapäine poisike, nagu oli kord väikesena Antonio Vivaldi. Antoine armastab väga oma vanaisa, kes peab pillimeistri ametit. Vanaisa kingib poisile sünnipäevaks võluraamatu, mis saadab teda kuni järgmise sünnipäevani, kõik neli aastaaega!

Jupiter pühendab muusikapäevale eraldi teemarea, kuhu on kokku kogutud nii kontserte kui ka muusikafilme.

Lasteekraanist leiab valiku lastelaule ning laulusaated.