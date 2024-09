Hobiaednik Alari Suurmets kasvatab kasvuhoones maailma suurimat vesiroosiliiki

Suurmets selgitas "Ringvaates", et tema kasvuhoones kasvav vesiroos elab looduses Amazonase jõesoppidest, kus ei ole väga kiiret veevoolu. a ei kannata kiiret voolu ja veepladinat."

Taime ühe lehe läbimõõt võib olla 3,5 meetrit, nii et üks taim võtab ideaalis enda alla minimaalselt kümnemeetrise raadiuse. Suurmetsa vesiroosi lehtede läbimõõt on umbes 80–90 sentimeetrit. "Tal on lihtsalt nii kitsas. Iga järgnev leht, mille ta teeb, ta tahab järjest suurema teha," selgitas ta.

Vesiroosid on oma olemuselt üsna tujukad. "Kui sa tahad teda seemnest kasvatada, siis sa pead alustama jaanuaris lampide all, see idanemistemperatuur peaks olema umbes 28 kraadi," märkis hobiaednik. "Nii et 29 kraadi vett, meeletult päikest ja ta ei kannata absoluutselt tuult."

Lisaks on vesiroosi lehed väga tugevad ning need kannatavad umbes 50-kilogrammist raskust. "Looduses elab üks linnuliik, mis veedab terve oma elu tema lehtedel elades ja teeb pesa ka tema lehtedele," teadis Suurmets rääkida.

Tulevikus loodab Suurmets oma vesiroosidele eraldi maja teha.