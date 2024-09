Baselis elav Triinu Kivilaan: Eurovisiooni võõrustamine tekitab elanikes kahetisi tundeid

Augusti lõpus tehti teatavaks, et järgmine Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Baselis. 15 aastat Baselis elanud endine laulja Triinu Kivilaan rääkis "Ringvaates", et lauluvõistluse võõrustamine tekitab elanikes kahetisi tundeid.

Šveitsis elava Triinud Kivilaane sõnul on sel aastal lauluvõistluse võitnud Nemo Šveitsis tuntud artist, kelle Eurovsiooni võidulaulu "The Code" mängitakse raadios väga tihti. "Kui ma tööle sõidan, siis ma kuulen teda vahel 15 minuti jooksul mitu korda," rääkis ta.

Eurovisiooni võõrustamisest huvitatud linnadel oli kuni juuni lõpuni aega, et enda kandidatuur Šveitsi Ringhäälingule (SRG) üles seada. Lisaks Baselile olid lauluvõistluse võõrustamisest huvitatud ka Genf, Zürich ja Bern.

"Minu meelest oleks Genfis suuruse pärast natukene parem olnud, kuna seal on hästi suured salongid ja võimalusi oleks kindlasti rohkem olnud, aga Baselis pidavat lõppude lõpuks kõik paremini korraldatud olema. Ma arvan, et see oligi viimane sõna," arutles Kivilaan, miks otsus Baseli kasuks langes.

Baselisse kolis Triinu Kivilaan 15 aastat tagasi. Oma kodulinna puhul meeldib talle eriti selle suurus. "Ei ole vaja suuri ja pikki teid, et kuhugi minna. See on väga kompaktne ja armas linn," kiitis ta ning lisas, et samuti on Baselis palju vaba aja veetmise võimalusi. "Siin on super palju muuseume, üle 40. Siin toimub kord aastas muuseumide öö ja kui pileti ostad, sõidutatakse sind ühest muuseumist teise. Basel on selle poolest väga kuulus."

Kivilaane sõnul tekitab maailma suurima lauluvõistluse võõrustamine Baseli elanikes kahetisi tundeid. "See ei ole Eurovisiooni pärast, vaid inimesed on üleüldse natukene rahutud ja suhteliselt pinges, kuna viimase kahe-kolme aasta jooksul on pooled tänavad üles võetud ja ehitatakse hästi palju, nii et sa pead olema iga päev valmis marsruuti muutma. Ma arvan, et neile inimestele, kes juba Eurovisioonist huvitatud ei ole, käib natukene närvidele, et nüüd tuleb jälle midagi juurde ja tuleb mujalt läbi sõita," selgitas ta.

Siiski leidub ka inimesi, kes lauluvõistlust väga ootavad. "Ma tean väga palju inimesi, kes ei jõua seda päeva ära oodata. /---/ On väga palju inimesi, kes on elevil ja nad on uhked selle üle, et see Baselis toimuma hakkab."

Lisaks sellele, et Kivilaan on juba 15 aastat järgmises Eurovisiooni-linnas elanud, on tal Eurovisiooniga ka oma side – ta esindas 2005. aastal koos Vanilla Ninjaga lauluvõistlusel just Šveitsi.

Tänasel päeval ta Vanilla Ninja laulja muusikaga aktiivselt ei tegele. "Kui ma laulan, siis ma laulan kodus iseendale. Mina töötan elukindlustusega, hoopis midagi muud," avaldas ta.