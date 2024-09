Trubetsky: Vennaskonna esimesest kontserdist sain teada teadetetahvlilt

"Vennaskonna bändi algusega on mingid anomaaliad. Ma ise sain Vennaskonna esimesest kontserdist teada nii, et lugesin kunstiinstituudi teadetetahvlit ja seal oli meie esimese kontserdi poster, millest ma ei olnud midagi kuulnud. Bändi ei olnud veel olemas, kui see kontsert välja kuulutati. Ja kuna kontsert oli juba välja kuulutatud, siis panin bändi kokku, hakkasin alles liikmeid otsima," meenutas muusik Tõnu Trubetsky Vennaskonna sündi.

"See oli Irwin Art, kellega ma olin punaarmees koos, me olime kunstnikud," lisas Trubetsky, kes selle nalja tegi ning kontserdi postri teadetetahvlile pani.

Trubetsky sõnul olid lood olemas, mis ta ise oli teinud, aga keegi ei olnud neid veel selgeks õppinud.

"Ma olen märganud kontsertidel, kuidas iga teatud aja tagant tuleb uus publik, uued näod, uus põlvkond peale," lisas Trubetsky.

"Vennaskond on täna väga virgas, just andsime välja uue plaadi, teeme väga palju kontserte, käime festivalidel ja nüüd tuleb see väga tähtis 40. sünnipäeva tähistamine, see on festivali mõõtu sündmus, mis toimub Noblessneri valukojas 26. oktoobril," kommenteeris 40-aastase Vennaskonna raudset tervist kitarrist Allan Vainola.

"Me laulud on kõik elust enesest, inspiratsioon laulude kirjutamiseks tuleb elust endast, seda ainest ikkagi jätkub," ütles Trubetsky.

Vainola sõnul tuleb silmad lahti elada ja tähele panna, mis ümber toimub. "Tähele panna ka seda, mis ei meeldi, ja protestida, kui ikka üldse ei meeldi."

"Kuigi otsest protesti ei ole me juba ammu väljendanud, see on ikkagi pigem looming, poeesia, mis ei ole väga sotsiaal-poliitiline," sõnas Trubetsky.