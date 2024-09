Saara Pius: ma ise värisevate kätega pakkusin selle näitemängu teatrile

"Teater Nuutrumil läheb vägevalt, kiirelt ja tegusalt. Palju uuslavastusi on tulemas, viie aasta jooksul on palju tehtud," ütles Nuutrum teatri kunstiline juht Jaanus Nuutre. "Meie publikuks on keskealine naine, aga uute lavastustega proovime jõuda ka noorema publikuni."

Üheks uuslavastuseks on 12 aastat tagasi kirjutatud Ameerika näitemäng , mis põhineb 19. sajandi kultusromaanil "Venus karusnahas". "See sisaldab endas päris palju kirge, hoogsust, natuke erootikat, iha, mõistmist ja mittemõistmist, mehe ja naise vahelist rolli ühiskonnas ja teatris, mulle väga meeldib seda teha, ootasin seda rolli väga," kommenteeris Saara Pius, kes kehastab üht kahest tegelasest.

"Ma ise värisevate kätega selle materjali Jaanusele kunagi meilile saatsin, et kas oleksid nõus selle oma käpa alla võtma, ma tahaksin väga seda mängida. Mu abikaasa pidi seda ühes teises teatris lavastama, aga kuidagi jäi see asi soiku. Mina lugesin seda inglise keeles ja mõtlesin, et see on ju täpselt mulle," ütles Pius, ise salaja kõrvalt jälgides kas seda hakatakse lavastama.

Teater Nuutrum lavastus "Venus karusnahas" Autor/allikas: ERR

"Minu õnneks ta ei teinud seda ja siis ma haarasin härjal sarvist," lisas Pius.

Nuutre sõnul oli ajaaken tegelikult väga lühike, et ära otsustada, kas hakata lavastama, sest ka teised teatrid tahtsid seda teha. "Kui Saara minu juurde tuli, mõtlesime, kes võiks olla partner ja lavastaja ning ma sain minna Jaanus Rohumaa juurde juba kahe näitleja ja materjaliga, mis kohe ka kõnetas teda. Mul on äärmiselt hea meel, et Saara julges võtta ühendust," ütles Nuutre.

"Venus karusnahas" jõuab lavale 2. oktoobril ning 17. oktoobril jõuab esietenduseni "Paradiis" Tõnu Õnnepalu ühe tuntuma romaani ainetel, dramaturg-lavastajaks Veiko Tubin, osades Rasmus Kaljujärv ja Germo Toonikus.

"See räägib paradiisi, armastuse otsingust. Kui ma Veikole selle ettepaneku tegin, siis ütlesin, et tule ja tee ükskõik mida sa tahad, sest ma tahtsin just teda, peaasi, et see oleks draamalavastus," selgitas Nuutre. "Nad käisid ka Tõnu Õnnepalul Hiiumaal külas. See saab olema üks vägev lend."