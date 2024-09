Tartu tudengipäevad lõpetas ekstreemsete sõidumasinate ehitamisvõistlus

Tartu tudengitel aitas vaimu lõplikult välja puhata "Bambuse" nimeline üritus. Kümnel neljaliikmelisel võistkonnal tuli "Bambuse" valuutat kasutades osta etteantud materjalidest vajalikud masinaosad ning koha peal olevaid tööriistu kasutades luua sõidukõlblik liikur. Masinakerede valikus olid diivanid, lauad, aga ka traktori rehv ja veemahuti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegu on tõesti taaskasutusega, oleme eelnevate nädalate jooksul mitu korda käinud jäätmejaamades, mis on siin Tartus, Annelinna poole peal ja Ropka kandis, ja sealt on need materjalid tulnud," ütles "Bambuse" peakorraldaja Margret Tigane.

Viimasena ehitusplatsile jõudnud Federiku tiimil tuli leppida näiteks vana diivaniga, millest liikuv ja turvaline sõiduvahend luua.

"Tudengi elu juurde käib ikka üks selline õhtune koosistumine ehk siis meie oleme pannud diivani ratastele ja ehitame sinna laua peale ja on üks selline koosviibimise hetk. Ettevalmistust ei olnud, see oli see, mis poest saime, nii-öelda kohustuslik ost ja selle järgi siis mõtlesime kontseptsiooni," rääkis Frederik.

Uku ja Marten tiimist Kohuke ütlesid, et nemad on inspireeritud peamiselt Tere kohukestest ning asusid muutma veemahutit kohukeste külmkapiks. "Plaan on siis selline, et meil ongi ülevalt lahti käiv sügavkülmkapp, kus on meie kohukesed. Tagatiib tuleb külge, sisse paneme helisüsteemi ja sealt eest saab kenasti roolida," ütles Uku.

Valminud masinatega tuli ka proovisõit teha. Sõidule minek eeldas aga tehnokontrolli läbimist.



"Me loodame, et see tehnokontroll on selline mõistlik, siis võiks läbida. Kui siin tullakse haamrite ja hüppamistega, läheb ebakindlaks," ütles Marten.

"Õnneks, iga tiim sai endale valuutat ka, et kui on vaja seal tehnoülevaatusel vaja kinni midagi maksta, siis igaks juhuks on väike varu jäetud," lisas Uku.

"Bambus" oli tudengipäevade programmis viimati 11 aastat tagasi.