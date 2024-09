Gerli Padar: võistlustantsu maailmas olen ma superstaar

Lavadel veedetud aastaid hakkas Gerli Padar lugema 1994. aasta "Laulukarrusselist", mille Padar võitis. "See oli minu esimene avalik etteaste teles, suurele publikule. Televiisorit vaatas tol ajal ikka palju rohkem inimesi kui praegu. Sealt tuli väga palju erinevaid tööpakkumisi, sain esimesed tööotsad ja palka ja sealt kõik peale hakkaski," selgitas Padar.

Padari üks esimesi tööotsi oli 15-aastasena tütarlapsena esineda Viru kolhoosi varietee. "Mis seal varietees ikka tehakse? Ega ma ei seisnud seal niisama riided seljas. Aga riideid ära ei võtnud," naeris Padar. "Laulsin ja natuke tantsusamme tuli teha," lisas ta ning selgitas, et tol ajal ei huvitanud kedagi, et Padar alaealine oli.

Keskkond, milles Padar ennast varietees avastas, hämmeldas teda korralikult. "Minu jaoks oli see ikkagi veidike häiriv. Kuigi saatus kogu aeg hoidis mind. Vahel oli nii, et kell üks või kaks öösel lõppes Kadrinas keika ja sealt tuli kuidagi koju saada. Kuidas? Selle peale keegi enam ei mõelnud. Lihtsalt lähed teeäärde ja hääletad," naeris Padar.

"Igasugu asju on olnud ja elu on mind väga hoidnud. Ajad on lihtsalt nii teised. Kui sa praegu minult, kahe tütre emalt, küsid, et kas ma lubaksin neil tee ääres hääletada – never ever," lisas ta.

Kõige kaugemad kontsertipaigad on Padari karjääri jooksul olnud Kanada ja Singapur. "Singapuris olen käinud kahel korral, tantsu superstaaride meistrivõistlustel laulmas. See oli väga vinge elamus olla üritusel, kus on ainult VIP-id, maailma kõige paremad tantsijad on kutsetega sinna võistlema kutsutud, laudades on meeletult palju rahvast, kõikidele tuuakse valgete kinnaste täpselt üheaegselt õhtusöögid. Siis sa oled seal glamuuri keskel ja laulad ja inimesed plaksutavad, tõusevad püsti peale esimest laulu. Võistlustantsu maailmas olen ma üle maailma superstaar," tõdes Padar.

Selle eest võlgneb Padar osa tänu telesaatele "Tantsud tähtedega", kus Padar kohtus ka oma abikaasaga. "Tants ja tantsusport on 18 aastat mu elus olnud. Isegi kauem kui Lotte," naeris Padar.

Enda lauldud paladest peab Padar suurimaks hitis Lotte laulu "Detektiiv Lotte". "Kõikidel emadel ja isadel on see raudselt peas," naeris Padar.

Sooloartist Gerli Padari loomingus artisti enda sõnul suurt hitti polegi. "Ja kas peabki olema? Minu hitt on see, et ma tulen lavale ja olen rõõmus ja muudan vähemalt selle hetke, kui inimesed mind kuulavad, näevad ja vaatavad helgemaks ja rõõmsamaks," tõdes Padar.