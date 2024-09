Estonia laevahuku 30. aastapäevaks valmis visuaalne muusikaelamus

Estonia laevahuku 30. aastapäevaks valmis Soome rahvusringhäälingu eestvedamisel interaktiivne ja visuaalne muusikaelamus, mis on pühendatud laevahuku ohvritele.

Soome rahvusringhäälingu YLE eestvedamisel sündinud visuaalne muusikaelamus "Estonia – igavene valgus" on loodud austamaks 852 inimese mälestusi, kes hukkusid Estonia õnnetuses. Laevahuku 30. aastapäevaks valminud teos on interaktiivne ja sellega saavad telefoni teel liituda inimesed nii Eestist, Soomest kui ka Rootsist. Erilisest elamusest osa saamiseks on vaja nutitelefoni ja kõrvaklappe.

Teose "Estonia – igavene valgus" keskmes on helilooja Jaakko Mäntyjärvi kooriteos "Canticum Calamitatis Maritimae", mis on loodud Estonia ohvrite mälestuseks. Laul sisaldab teksti Soome Rahvusringhäälingu ladinakeelsest uudistesaatest "Nuntii Latini", mis kajastas Estonia hukku. Teost esitab Helsingi toomkiriku poistekoor Cantores Minores, mida juhatab Hannu Norjanen.

Interaktiivne muusikaelamus on loodud nutitelefonidele ja pakub lisaks helidele visuaalset rännakut ning võimalust saata teele oma isiklikud mõtted lahkunutele mõeldes. Kooriteose lõpu poole on võimalus igaühel kirjutada telefoniekraanile mõni isiklik mõte. Kirjutatud tekst rändab üle Läänemere ja asetub nagu igavene valgus kohale, kus asub Estonia vrakk. Erinevatest paikadest teele saadetud sõnumid muutuvad valguspunktideks moodustades Estonia asupaiga kohal mälestuste virtuaalse valgusskulptuuri.

Elamusest osa saamiseks tuleb oma telefoni alla laadida tasuta rakendus, mille leiab siit.

Estonia - igavene valgus Autor/allikas: ERR

Parima meelelise elamuse saamiseks soovitatakse teost kuulata ja selles osaleda looduses või avaras kohas ning kuulamiseks kasutada kõrvaklappe. Eesti keeles saadab elamust Krista Taime poolt sisse loetud tekst ja juhend.