Video: Marko Reikop maitses Taiwani toite

"Mulle ikka tuuakse erinevate maade toite ja seekord otsustas minu hea sõbranna ja endine kursuseõde, kes elab Taiwanil, tuua mulle kotitäie Taiwani roogasid, mida me nüüd maitsma hakkame," selgitas Reikop, kes kutsus degustatsioonile appi näitleja Christopher Rajaveeri.

"Ma mõtlesin, et kui sina, Christopher, oled minu toidu maitsmist mõnitanud ja sellega raha teeninud, siis miks mina ei võiks sind vastu mõnitada toidu maitsmisega ja sellega raha teenida," muigas Reikop.

"Kui sa tahad seda mõnitamiseks nimetada, siis hea küll, aga tõesti kuus aastat tagasi tegin sinust paroodia ühe konkureeriva telejaama saates," naeris Rajaveer.

Marko Reikop maitses "Ringvaate" stuudios Taiwani suupisteid Autor/allikas: "Ringvaade"/ERR

Reikop lohutas näitlejat, et kättemaksuks teda siiski saatesse ei kutsutud. Rajaveer on ka suur reisija ning on külastanud üle 50 riigi. "Ma katsetan küll, aga ma sinu tasemel ei ole. Kõige rohkem vaatan selle järgi, kust saab maitseelamuse, aga see laud on siin kahtlane," sõnas Rajaveer, kes tõmbab toiduga katsetamisel piiri prussakate ja muude mitte kõige tihedamini toidulauale sattuvate elusolendite juures.

Oma reiside kõige parema roa sai Rajaveer Dominikaani Vabariigis, kui sai üpris tavalises kohalikus kõrtsus tuunikala tartari. "Kümne palli süsteemist jääb väheks. Kui saja palli süsteemis hinnata, siis see on sada palli. Olen seda järgi ka teinud. Seal on avokaado, sriracha majonees ja seesamiõli. Kõrvale jõin jalapeno-kokteili. Ma armastan kohutavalt teravat ja see oli mu elu parim kokteil," tõdes Rajaveer.

"Toidud jagunevad üldiselt kaheks. On head toidud, halvad toidud, aga on ka kolmas kategooria ehk mõttetu toit," leidis Rajaveer, kes avastas Taiwani toitude maitsmise käigus ka neljanda kategooria ehk "rõve".