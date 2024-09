Vanemuise uus hooaeg toob lavale nii teatri raudvara kui noored näitlejad

"Meie ampluaa on nii lai, et meie mängime teatris veel aastakümneid," muheles Aivar Tommingas, kommenteerides noorte näitlejate järjepidevat pealetungi teatrisse. "Ma mängisin eelmisel aastal Romeod, ükski noor ei tulnud kobisema."

Hannes Kaljujärv, Aivar Tommingas ja Risto Joost Autor/allikas: ERR

Sel hooajal liitusid Vanemuise trupiga noored näitlejad Kristin Prits ja Rasmus Vendel.

"Meie noored on kaasatud enamustesse tükkidesse," ütles Vanemuise teatri muusikajuht Risto Joost. "Me oleme läbi aegade pööranud tähelepanu sellele, et skaala noortel muusikutel ja näitlejatel, balletitrupis on natuke limiteeritud need võimalused, oleks generatsioonide ülene täispalett."

Vanemuise hooaja uuslavastustest rääkides tõi Joost välja lavastuse "Big Mother". "See on väga eriline tükk ja väärib erilist tähelepanu juba seetõttu, et tükk on terav, ajakohane, ajakirjanduslik triller, lavastajaks Robert Annus."

"Kuna Vanemuise teatris on kolm žanrit, siis on meil uuslavastused laias laastus iga kahe nädala tagant," tõi Joost välja.

25. jaanuaril jõuab Sadamateatris lavale lavastus Ellen Niidu elust pealkirjaga "Elleni sekund". "Ott Kiluski tükk, lavastajaks Kali Viidas. 8. veebruaril tasub tulla Vanemuise teatri väikesesse majja, kus lavale tuuakse "Minu geniaalne sõbranna", lavastajaks Ain Mäeots. Tegelasteks kaks noort tüdrukut, näeme nende elu keerdkäike, palju sihte ja eluloolist draamat," selgitas Joost.

Homme on Vanemuises balleti "Ohtlikud suhted" esietendus. "Lavastajaks peaaegu juba meie maja lavastaja Giorgio Madia Itaaliast. Ta on ka selle tüki koreograaf ja kunstnik. Tegemist on suhtedraamaga, ja räägib aadlike veidrustest ja intriigidest. Selle tüki puhul tasub öelda, et see ei ole kogupereballett, mina soovitan mudilased koju jätta, sest tegu on erootiliste sugemetega looga."

"Novembri lõpus on tulemas muusikal "Kinky Boots", veebruari lõpus tuleb meil kolme žanri ülene tükk "Kuningas Arthur", mida lavastab Tiit Palu ning tuleb ka Puccini "Boheem"," tõi Joost välja erilised pärlid Vanemuise uue hooaja mängukavast.