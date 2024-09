Kõrvitsast saab soojendavate vürtsidega maitsva smuuti

"Teeme kõrvitsast ühe mõnusa kõrvitsavürtsiga smuuti ehk paneme kõrvitsa kokku soojendavate vürtsidega," ütles toidublogija Kristi Rebane. "Kui tuleb külmem ilm, siis kaneel ja kõik soojendavad vürtsid ning lõhnad loovad hubase ja koduse tunde. Kuna kõrvits on ise nii maheda maitsega ja võtab teisi maitseid nii hästi juurde, siis tulevadki vürtsid väga hästi välja."

Rebane selgitas, et tema tükeldab kõrvitsa koos koorega ära ja paneb ahjuplaadile, röstib 180 kraadises ahjus pool tundi ja siis alles koorib ära. "Nii on randmel kergem koorida," lisas ta.

"Tükid püreestan ära, teen kohe supiks, kasutan küpsetamisel või panen portsjonite kaupa jääkappi," õpetas ta.

"Kui smuutit teha muskaatkõrvitsaga, siis tuleb hästi ilus tume värv ja natuke magusam maitse. Mina soovitan smuutit teha kõige tavalisema kõrvitsaga, sest need väga erilised kõrvitsasordid on kallimad ja nendega saab juba midagi põnevamat teha," ütles Rebane.

Smuuti tegemise jaoks tuleb blenderisse panna kõrvitsapüree ning lisada maitsestamata jogurt. "Aga võib panna ka keefiri, petti, piima, mida parajasti kodus on, kogusena umbes sama palju kui kõrvitsat."

Smuutile tekstuuri andmiseks lisame smuutisse banaani. "Nüüd on kaks võimalust. Kui panna külmutatud banaani, siis ta annab mõnusa siidise ja paksema tekstuuri, ühe klaasi kohta võib panna umbes pool banaani," lisas Rebane. "Aga kellel on kodus üleküpsenud banaani, need on smuuti jaoks ideaalsed, ärge selliseid ära visake. Kui nendega teha, siis saab magusama smuuti. Aga sel juhul paneksin smuuti sisse ka väikese törtsu mett või agaavisiirupit."

Rebase sõnul võiks hommikuse smuuti sisse lisada ka kaks väikest teelusikatäit kaerahelbeid või kliisid.

Siis hakatakse smuutisse vürtse lisama. "Eestis müüakse erinevaid piparkoogimaitseaineid, mis minu meelest on suhteliselt samad nagu USA-s kõrvitsavürts. Üks asi, mis USA kõrvitsavürtsi variantidega on erinev, et meil pannakse piparkoogimaitseainesse tihti ka kardemoni sisse."

"Veel lisame smuutisse kaneeli, kardemoni, mida mina armastan enne natuke uhmerdada. Siis lisame hästi natukene nelki ja ingverit ei tohiks ka unustada. Veel lisame natuke muskaatpähklit, kas riivime või lihtsalt noaotsaga tõmbame. USA segus on sees veel vürtspipar. Siis hakkame blenderdama ning kui segu on liiga paks, lisame natuke tavalist vett või piima," õpetas Rebane.