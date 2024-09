Sri Lankalt pärit kaitseväelane: ma tahan Eestit kaitsta

Üle kümne aasta Eesti elanud Sri Lankalt pärit Niharlsan Ananthan on alates jaanuarikuust kaitseväes aega teeninud. Motivatsioon Eestis kaitseväkke minna oli Ananthanil suur, sest sõda ei ole talle sugugi võõras. Noormehe sünnimaal aastaid väldanud verises kodusõjas hukkus vähemalt sada tuhat inimest, kümned tuhanded on siiani, veel 15 aastat pärast sõja lõppu, kadunute seas.

"Kuna mu isa on siin varem elanud, siis ta tahtis meid sealt ohutuse pärast ära saada. Mu ema sai ka haavata, tal ei ole üht silma. See mõjutas ikka mind ja meie peret ka," meenutas Ananthan "Ringvaates".

Noormehe sõnul kohanes ta Eesti eluga üsna ruttu. "Kui me alguses tulime, oli täiesti uus maailm. Lumi oli ka maas ja see oli hästi huvitav ning külm oli," rääkis ta ning tõdes, et külma ilmaga on tal endiselt keeruline täielikult ära harjuda.

Eestis alustas ta kooliteed Lilleküla gümnaasiumis. Nüüd õpib ta Maaülikoolis mehhatroonikat, mida tal on veel aasta teha jäänud. "Ma võtsin akadeemilise puhkuse, et kaitseväkke tulla. Mul ei olnud sellist tunnet, et ma ei taha või mul ei ole vaja seda teha. Ma tahtsin selle ära teha, et kodumaad, Eesti riiki kaitsta," sõnas ta ning lisas, et kaitseväega saavad kõik soovijad hakkama.