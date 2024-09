Grimeerija: "Azarel" on suurima grimmimeeskonnaga film, mis on Eestis tehtud

Alates reedest näeb kinodes Ameerika õudufilmi "Azrael", mis võeti üles Eesti metsades. Grimeerija Gristina Pahmann usub, et tegemist suurima grimmimeeskonnaga filmiga, mis on Eestis tehtud.

Filmi Eesti-poolne produtsent Katrin Kissa rääkis "Ringvaates", et see, et film lõpuks Eestis üles võeti, oli omamoodi õnn.

"Ma sain peaprodutsendilt kirja ja ma ei märganud seda. Põhimõtteliselt oleks võinud niimoodi minna, et ta lähebki kuhugi mujale, sest ma ei vastanud pikka aega. Õnneks ta võttis uuesti ühendust ja küsis, milles asi. Siis ma sain aru, et see on päris asi," meenutas ta.

Grimeerija Gristina Pahmann tõi välja, et "Azrael" on arvatavasti kõige suurema grimmimeeskonnaga film, mis on kunagi Eestis tehtud. Kokku kuulus grimmimeeskonda 61 inimest. Kuna filmis oli vaja jätta mulje, et näitlejad on põlenud, võttis viiel grimeerijal ühe näitleja grimeerimine viis tundi.

Linti võeti "Azrael" Põhja-Eestis, peamiselt Pärispeal. "Üks väga huvitav asi, mis mina selle filmi puhul õppisin, et nad võivad Eestisse tulla, siin võib kõike teha, aga nende regulatsioonipakett on nii karm, et võimalused on piiratud. Näiteks iga mets ei sobi, sest nende näitlejate liit ei luba rajalt lahkuda. Me peame siis ise selle raja sisse töötama ja ära turvama, mis on loomulik, kui sa öises metsas ringi jooksed, aga oma filme tehes läheme kõige õudsemasse metsa," rääkis Kissa.

Pahmanni sõnul oli "Azraeli" tegemine Eesti grimeerijatele hea võimalus teistest riikidest pärit kolleegidelt õppida. "Minul oli võimalus Inglismaal workshop'is neid asju ette valmistada ja näha seda, kuidas mujal maailmas töötatakse. Eesti on eriefekt nii noor ja meil ei ole seda eelnevat koolkonda, mille pealt õppida. See, mis praegu meil on, on õpitud siin ja praegu ja ise. Ma ütlen suure uhkusega, et Eesti grimeerijad on väga heal tasemel," rõõmustas ta.