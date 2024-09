Linnuasjatundja rändest: ka kakuline kõrvukräts Eestis ei talvitu

Lindude spetsialist Jaak Tammekänd rääkis "Terevisioonis", et sookured, suitsupääsukesed ja rändhaned on juba Eestist ära talvituma lennanud, samuti rändab talveks Eestist ära öökulliliik kõrvukräts. Praegu on väga aktiivsed pöialpoisid ja Tammekännu sõnul said nad just teate Kablis rõngastatud pöialpoisi kohta, kes oli napilt viie päevaga Taani rännanud.

"Soe ilm mõjutab otse loomulikult linnurännet. Selline linnuliik nagu osarändurid, keda me Kabli linnujaamas põhiliselt uurime, osarändurid on need, kes jäävad Eestisse paigale ja osad linnud rändavad soojematele maadele, selliste linnuliikide puhul on kohe kindlasti see, et sooja ilmaga nad väga ei kipu rändama minema," ütles Jaak Tammekänd keskkonnaagentuuri lindude spetsialist.

Tammekännu sõnul on viimastel päevadel linnud aga liikuma hakanud, sest ilm on jahedamaks läinud. "Sookured hakkasid väga aktiivselt liikuma reedel ja laupäeval. Nüüd on valdav enamus sookurgedest minema liikunud," ütles Tammekänd.

Sookurg Autor/allikas: Sander Sirelbu

Nädalavahetusel hakkasid ka rändhaned väga arvukalt liikuma. "Kaugmaarändurid nagu näiteks meie rahvuslind suitsupääsuke, putuktoidulised linnud on kõik valdavas enamuses Eestist minema läinud. Järgmisena ongi kord nende osarändurite ehk tihaste, punarindade, rästaste käes, nende rändetipuaeg algab just praegu pihta," selgitas Tammekänd.

"Kõrvukräts on öökulliliik, kes tegelikult rändab ja nemad talvituvad Poolas, Saksamaal, mõni üksik jõuab Prantsusmaale välja, see on kakuliik, kes Eestis ei talvitu. Mõni päev tagasi üks selline meil Kablisse sattus," ütles Tammekänd.

Lindude spetsialisti sõnul liiguvad pöialpoisid ka Kabli kandist läbi ja nemad on osarändurid. "Täna ongi hästi aktiivne pöialpoiste rändepäev. 200 pöialpoissi on siin praegu rõngad jalga saanud ja lendavad vabadusse talvitusaladele. Eile tuligi meile sõnum meie rõngastatud pöialpoisi kohta, et ta oli jõudnud Taani ühte linnujaama. Pisike lind, Euroopa kõige väiksem tegelane, kes kaalub viis grammi, jõudis Taani viie päevaga. Pöialpoiss teeb väga kiireid ja tõhusaid rändehüppeid.

Pöialpoiss Autor/allikas: Arne Kiin

"Sabatihaste kohta on meil tänavu täitsa null tulemust, nende tulekut me alles ootame," lisas Tammekänd.