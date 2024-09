Uue muusika reede: Alika, Lady Gaga, Villemdrillem, The Cure jt

Mari Jürjens võtab hoogu viiendaks stuudioalbumiks, The Cure on peale 16 aastat tagasi uue muusikaga ning Villemdrillem ja Alika pakuvad sügiseks sumedaid rütme.

Mari Jürjens – "...aga samas..."

Mari Jürjens avaldas esimese singli ja nimiloo 2. novembril ilmuvalt viiendalt sooloalbumilt. Laulus teeb kaasa ka Vaiko Eplik, kes andis panuse veel mõnele albumiloole. "Albumit luues ja salvestades kujunes minu mõtteliseks lähtepunktiks küsimus, kuidas läbi kõhkluste jõuda helguse ja selguseni? Nii sündis ka ka laul "...aga samas..."," selgitas Jürjens.

Villemdrillem – "Klepto"

"Klepto" istus Villemdrillemi sõnutsi sahtlis juba veebruarist saadik ning oli põhikonkurent tema suvehitile "Kuruta". "Olen alati tahtnud teha midagi sellise rütmikaga ning nüüd leidsin selle endast. Arvan, et laul sobib nii pimedasse kui ka valgesse aega," arvas räppar ise. Lugu sündis koostöös produtsendi Karl Killinguga ning lõppviimistlusse andis Soome produtsent Evertime.

Boipepperoni ja Mahavok – "Tantsi läbi elu"

Boipepperoni leidis Eesti muusika arhiivist üles Mahavoki loo "Tants läbi elu" ja andis sellele uue kuue. "See lugu on sügavale mälusoppi talletunud. Mäletan, et kuulsin seda kümme aastat tagasi esimest korda ja see jäi hullult kummitama. Eelmise aasta südatalve aegu tulin koolipäevalt koju mõttega, et võiks mingist nostalgilisest palast kergelt läbusema ümbertöötluse teha," rääkis Boipepperoni, kes kaasas tööprotsessi ka Mahavoki kitarristi Heini Vaikmaa. "Tore, et Mahavoki liikmed lubasid mul Kare vokaale kasutada. Elagu süntesaatorid ja 80ndad!" hõikas noor produtsent.

Alika – "Saame kokku"

Alika esimene lugu annab aimu, mida võib oodata novembris ilmuvalt lühialbumilt. Lugu on valminud koos muusiku ja produtsendi Kristjan Ruusiga. Afrobeat'ist inspireeritud loo sõnade autor on ALIKA ise.

The Weeknd ja Playboi Carti – "Timeless"

Kõigest kaks nädalat pärast esimese singli "Dancing In The Flames" ilmumist avaldas The Weeknd teise singli eesootavalt albumilt "Hurry Up Tomorrow". Artistid esitasid lugu koos ka kolm nädalat tagasi Sao Paolos toimunud The Weekndi suurkontserdil. Loo produtsendid on Pharrell Williams, Mike Dean ning duo Ojivolta ja Twisco, kes kõik töötanud Kanye Westi viimase kahe plaadi peal.

The Cure – "Alone"

Briti rokkansambel The Cure avaldas esimese singli 1. novembril ilmuvalt albumilt "Songs Of A Lost World", nende 14. stuudioalbum ja esimene peale 16 aastast pausi. Fännid võisid lugusid kuulda juba kontserttureenl "Shows Of A Lost World", millega väisati 33 riiki ja anti 90 kontserti. Singel "Alone" avas tuuri iga kontserdi. Bändi ninamees ja loo autor Robert Smithi sõnul oli "Alone" lugu, mis ka ülejäänud albumi kraanid lahti keeras. "Kohe kui selle linti saime, siis teadsin, et see on albumi avalugu ja kogu album liikus fookusesse," sõnas Smith.

Rosalia ja Ralphie Choo – "Omega"

Hispaania popstaari Rosalia uus singel, millega artist tähistas oma 32. sünnipäeva, valmis koos Madridis tegutseva laulja-laulukirjutaja ja produtsendi Ralphie Chooga.

Tommy Richman – "Temptations"

Hiti "Million Dollar Baby" autor Tommy Richman avaldas esimese täispika stuudioalbumi "Coyote". Albumil on 11 lugu ja megahitti ning teist suuremat singlit "Devil Is A Lie" albumilt ei leia. Richman ütles ühismeediaplatvormil X, et albumil teevad kaasa ainult artistid, kes on temaga koos olnud algusest peale. Nendeks on Trevor Spitta, Zachary Moon, Paco ja Mynameisntjack.

Maxo Kream ja Tyler, The Creator – "Cracc Era"

Nigeeria juurtega Texase räppar Maxo Kream avaldas uue singli koos Tyler, The Creatoriga, kes teeb peagi Gwyneth Paltrow ja Timothée Chalamet kõrval näitlejadebüüdi Josh Safdie ja stuudio A24 filmis "Marty Supreme".





Lady Gaga – "Folie à Deux"

Lady Gaga avaldas albumi "Harlequin", mis on kaaslaseks mõne nädala eest Veneetsia filmifestivalil esilinastunud muusikal-mängufilmilme "Joker: Folie à Deux". Albumit märgib Gaga kui vahepeatust kuuenda ja seitsmenda albumi vahel, mis peaks ilmuma järgmise aasta alguses. Albumilt leiab 11 vintage-popi ja jazz'i kaverit ja kaks originaallugu.

Linkin Park – "Heavy Is The Crown"

Uue solistiga välja tulnud Linkin Park avaldas teise singli 15. novembril ilmuvalt albumilt "From Zero". Lisaks on lugu ka arvutimängu League of Legendsi 2024. aasta maailmameistrivõistluste ametlik tunnuslaul. Kahe nädala eest alustas ansambel Los Angeleses ka "From Zero" nime kandvat maailmaturneed, mille jooksul astutakse üle Soulis, Bogotas, Londonis ja Pariisis.