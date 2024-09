Triinu Aron: tantsufestivalil näeb imelapseks peetud tippkoreograafi töid

"Meil on rõõm täna Sõltumatu Tantsu festivaliga alustada ja tuua tükikest rahvusvahelist tantsukunsti Tallinna," ütles Sõltumatu Tantsu Lava (STL) juht Triinu Aron. "Lugesime kokku, et meil on umbes 50 väliskülalist kümne päeva jooksul."

Aroni sõnul on festivali kireva ja mitmekülgse programmi hulgas ka lühietenduste õhtu. "Balletimaailmas öeldakse selle kohta gala, kus ühe õhtu jooksul näidatakse lühikesi etendusi erinevate autorite poolt. Meil on kaks tantsukunstnike gruppi, Prantsusmaalt tuleb prantsuse uueks imelapseks hüütud koreograaf Leila Ka, kellel on kuus etendust Prantsusmaal ja Itaalias," tutvustas Aron.

"Luksemburgist tulevad Sarah ja Isaiah ning näha saab nende nelja lühitööd. Nad mõlemad tuuritavad palju mööda Euroopat, ja see on tõeline ime, et Tallinn on nende tuuri mahtunud," rõõmustas Aron.

29. septembril jõuab lavale kolm Ukraina tantsukunstnike lavastust. "Kuna nad ei saa enda juurde praegu külalisi kutsuda, siis nad on üles ehitanud strateegia sellele, et käivad ise külas. Neist mõned elavad ka eksiilis, otsivad kohti, kus saaks oma loominguga praegu edasi tegeleda, siit lähevad edasi Pariisi. Kaasaegses tantsukunstis on rahvusvahelisus äärmiselt oluline. Tantsukunstnik Rita Lira etendus "Lõksus" on loodud väliruumi ning publikul on võimalik näha seda samuti Telliskivi loomelinnaku õuealal."

Ungarist tuleb festivalile uue noore põlvkonna koreograaf etendusega "Läbipõlemine". "Ungaris on väga võimas plahvatus toimunud noore põlvkonna koreograafide hulgas, nad on väga põnevad, iga aasta tuleb sealt mõni uus nimi, mis äratab rahvusvahelist tähelepanu. Viktor Szeri on ühiskondlikult aktiivne, poliitiliste vaadetega noor inimene. Ta loob laval hüpnootilise kogemuse, kuidas meie kehaline kogemus läbipõlemises väljendub."