Maiken ja Bert Pringi: õigesti treenides saab igast viisipidamatust laulja

Lauluõpetajad Maiken ja Bert Pringi rääkisid "Vikerhommikus", et sageli pole õpetajatel aega ega õigeid vahendeid lapsi laulma aidata ning seetõttu öeldakse osadele lastele, et ära sina laula, sest sa ei pea viisi. Maikeni sõnul pole viisipidamatuid inimesi olemas, sest laulmine on nagu sport, kus trenni tehes saad aina paremaks.

"Eks see mingi sisemine kirg oli ja juhuste kokkulangemine, Villiko Kruuse oli peasüüdlane. Ta kolis Pärnust Tallinnasse, tahtis luua tantsukooli ja ütles, et aga teeme siis koos, " meenutas Kadri Koppel, artistinimega Maiken WAF laulukooli loomist 20 aastat tagasi. "Samal ajal oli meil vahva bänd Family ja kuidagi sellega seoses hakkas kõik juhtuma, et läksime end Taani koolitama."

Maikeni sõnul ei õpeta nad stiile, vaid ükskõik mida laulja soovib. "Õpetame laulma tervislikult. Näiteks ta tahab laulda nagu Billie Eilish," ütles Maiken. "Või nagu Maria Callas või Tina Turner," lisas Pringi.

"Kõiki inimesi on võimalik laulma õpetada, kui nad ise seda väga soovivad ja on ise asja käsile võtnud," nentis Maiken.

Viisipidamine või mittepidamine pole Pringi ega Maikeni meelest üldse teema. "See on psühholoogiline trauma, mis inimesele on tekitatud, võib olla on tal natuke madalam musikaalsuse tase kui näiteks Whitney Houstonil oli, kui ta alustas, aga kõik inimesed saavad õigetele nootidele pihta," lisas Pringi.

Maiken toob välja, et kui inimene on võimeline õppima kõndima, rääkima ja sööma, miks mitte siis ka laulma.

Pringi arvates pole õpetajatel, kes ütlevad lastele, et sina küll viisi ei pea, ära sina laula, aega ega ka õigeid vahendeid, et lapsi laulma aidata. "Neil on vaja, et see inimene sulanduks sellesse massi, mida nad parasjagu seal koolitavad ja kui üks sealt välja kostab, siis on hästi lihtne öelda, et ära sina laula, mine tee parem sporti."

"Tõesti õpetajal ei olegi seda individuaalset aega pühenduda, tal on vaja, et see koor hakkaks kohe kõlama, sest temale on ka ootused, tahaks ju 1. septembril kuulda head koorilaulu aulas," lisas Maiken. "Aga kui seal kolm-neli panevad hästi kõvasti ja hästi valesti, siis see rikub ju pildi ära. Ja see on tõenäoliselt praktiline põhjus öelda neile, et ära sina siis laulma tule."

Seejärel hakkab inimene Maikeni sõnul arvama, et tõenäoliselt siis pole laulmine minu jaoks, kuna mulle pole kõrgemalt poolt tulnud seda tohutut annet, aga tegelikult on see tehniliselt väga lihtsasti õpitav asi, nagu kõik teisedki asjad, lihtsalt mingi müsteerium käib selle viisipidamisega kaasas."

"Laulmine on nagu sport. Kui sa trenni teed, siis saad paremaks," lisas Pringi. "Meil on koolis viisipidamatud grupid, kes tulevad septembris ja jõuludeks nad laulavad õigeid noote."

Maikeni sõnul toimub neil koolis pidev õpetajate koolitus ning tänu sellele, et on olemas professionaalsed õpetajad, on olnud koolil võimalik laieneda ka Tartusse ja Pärnusse. "Osad meie õpetajad on käinud ka Taanis õppimas ja saamas seda sama haridust," ütles Maiken, kes ise ka hiljuti käis koos Pringiga Taanis koolitusel.

"Kui me ei koolita ennast iga kolme aasta tagant, siis kaotame oma litsentsi vokaaltehnikat õpetada, meie Berdiga üritame käia igal aastal end täiendamas," lisas Maiken.