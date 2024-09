Sooloalbumi avaldanud Fredi: on paras julgusproov artistina lava keskel olla

"Kui ma muidu olen teiste artistide ja lauljate kõrvalt väga palju esinenud ja produtseerinud neile, siis nüüd kaks nädalat tagasi avaldasin oma esimese soolo debüüt-EP. Aina kuidagi julgemaks läheb see asi," sõnas Fredi "Terevisioonis".

Lühialbum "Tranquilo" kujutab endast Fredi sõnul ladina mõjutustega popmuusikat. "Seal on kindlasti omajagu sellist soul'i ka sees, aga pigem sellised ladina mõjutused seekord," avaldas muusik ja märkis, et laule kirjutab ta sellest, mis elus parajasti toimub.

"Ma kuulasin ise mingi perioodi lihtsalt rohkem ladinamuusikat pluss ma olen Hispaanias elanud kunagi vahetusõpilasena. Käisin ka Puerto Ricol puhkamas sõpradega ning see mussipahvakas, mis sealt tuli inspireeris ka korralikult." Laulud kõlavad siiski veel inglise keeles. "Ma ei ole oma hispaania keele oskuses liiga kindel, EP nimeks panin küll "Tranquilo", mis on hispaaniakeelne sõna," muigas Fredi.

Lühialbum sündis koostöös lauljatar Inga ja Hyrr Innokent Vainolaga. "Nemad aitasid mul selle asja kokku panna, päris üksi ma selle EP peal ka pole," sõnas Fredi, kelle uue albumi esitluskontsert toimub kolmapäeva õhtul Fotografiskas.

Tuleviku mõttes tahaks Fredi oma soolotegemistega ka edasi minna. "See tänane on ka paras julgusproov. Vaatame ära, mis tunne seal lava keskel olla on. Ma annan aastas keskelt läbi 100 laivi teiste artistide kõrval, ma olen suurtemate ja väiksemate lavade peal olnud. Aga niimoodi lava keskel spotlight'is olla, on minu jaoks esmakordne. Hellitavalt nimetan seda "Fredi esimeseks laiviks". Artistina on see on tõesti selline esimene lava keskel olemine," rääkis muusik.