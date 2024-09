"Jõulutunnel" ootab taotlusi heategevussaates osalemiseks

Alates 1999. aastast on esimese jõulupüha traditsiooniline heategevussaade "Jõulutunnel" tõstnud esile olulisi murekohti ja abivajajaid ühiskonnas. 25 aasta jooksul on televaatajate abil toetatud laste ja täiskasvanute ravi, vähekindlustatud peresid, aidatud soetada vähiravimeid ning mitmesuguseid meditsiini- ja füsioteraapilisi seadmeid.



Ka tänavu soovib ETV koos vaatajatega pakkuda toetust olulise sotsiaal-, tervise või kultuurivaldkonna probleemi lahendamisel, mis on seni saanud liiga vähe tähelepanu või vajab lisatuge olemasoleva süsteemi kõrval.

"Jõulutunneli" produtsendi Margus Saare sõnul on heategevussaate eesmärk tuua esile laiemaid teemasid ja pakkuda tuge võimalikult paljudele. Seetõttu oodatakse ka tänavu taotlusi organisatsioonidelt (sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt või heategevusorganisatsioonidelt), kellega koostöös oleks abi laialdane.



Televaatajate annetuste eest soetatav seade, pakutav tegevus või lahendus peaks omama ulatuslikku positiivset mõju ning heategevuslik eesmärk peaks olema selgelt mõistetav ning tulemus mõõdetav.



Heategevusprogrammis osalemiseks oodatakse taotlusi koos põhjendusega e-aadressile [email protected] kuni 7. oktoobrini.



Viimased aastad on ETV heategevusliku programmiga liitunud esimesel jõulupühal ka ETV+.

Möödunud aastal kutsus heategevussaade toetama sünnitusmajade fondi algatust soetada elustamislaudasid ja kuvööse sünnitusosakondadesse Eesti eri haiglates, kokku koguti 300 tuhat eurot.

"Jõulutunnel" tõi vaatajateni laste ja nende perede lood. Pühadeaja otsesaadet saatis muusikaga VHK vilistlaste keelpilliorkester Rasmus Puuri juhatamisel, kellega liitusid Curly Strings, Maria Listra, Ülle Kaljuste, Laura Kalle ja Priit Võigemast, Maarja, Hans Christian Aavik, Theodor Sink ja paljud teised. ETV-s juhtisid saadet Margus Saar ja Margit Kilumets, ETV+ kanalil Margarita Tanajeva.



"Jõulutunneli" lood ja kohtumised leiab veebist.