Vikerraadio keeltepäeva mängus saab kuulata lasteraamatuid 12 keeles

Juba kaheksandat aastat saab Vikerraadio kodulehel kaasa teha keeltemängu, milles on kuulamiseks ja arvamiseks välja pandud katkendid lasteraamatutest 12 keeles.

25. ja 26. septembril toimuv keeltepäeva mäng on tänavu pühendatud Eesti Euroopa Liiduga ühinemise 20. aastapäevale – Tallinna Euroopa Kooli lapsed loevad ette lõike Euroopa Liidu liikmesriikides 2004. aastal välja antud lasteraamatutest.

Mäng algab Vikerraadio kodulehel 25. septembril kell 7 ja lõpeb 26. septembril kell 15. Mängida saab nii individuaalselt kui ka klassiga, nii eesti kui ka inglise keeles. Pärast vastuste saatmist saab mängija teada, mitu keelt ta õigesti arvas, hiljem on võimalik oma vastuseid näha.

Kokkuvõtte mängust teeb Maian Kärmas Vikerraadios 26. septembril kell 16.15. Kes õigeaegselt mängida ei jõua, saab seda hiljem teha ERR-i Lasteekraani lehel.

Keeltepäeva mängu peaauhinnaks on kinkekaart kümnele individuaalsele keeletunnile, mis loositakse välja nende vahel, kes vastasid kõikidele küsimustele õigesti. Klassiauhinnaks on ekskursioon ja ühine vahvlite söömine Tallinnas asuvas Euroopa elamuskeskuses. Lisaks on mängus hulgaliselt väiksemaid auhindu, mis loositakse välja kõikide osalejate vahel.

Vikerraadio ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus koos Tallinna Euroopa Kooliga korraldavad keeltemängu juba kaheksandat korda. Varem on äraarvamiseks olnud laul Pipist ja sepapoistest ning lõigud raamatutest "Naksitrallid", "Punamütsike", "Alice imedemaal", "Väike Prints" ja "Harry Potter".