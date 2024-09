Nahaarst: kosmeetikatoodete ületarbimine on suur põhjus akne tekkimiseks

Nahaarst Bret Kaldvee rääkis "Terevisioonis", et kosmeetikatoodete ületarbimine on suur põhjus akne tekkimiseks. Kui näonahaga on probleeme, tuleks tema sõnul väga kriitiliselt oma igapäevane näohooldus üle vaadata ja kui võimalik, mingid tooted ära jätta.

"Väga paljud nahahaigused hakkavad sügisel ägenema ja osadel inimestel läheb ka akne sügise lähenedes halvemaks. Paljudel juhtudel on põhjus selles, et UV-kiirguses on nähtava valguse spekter, mis võtab aknebakteri vohamist maha," selgitas nahaarst Bret Kaldvee.

Kaldvee sõnul räägime täiskasvanuea aknest üle 25-aastaste inimeste puhul ning rohkem esineb seda naistel. "Akne on krooniline nahahaigus. Teismelistel on lootus, et see jääbki teismeaega, aga kui üle 25-aastaseid ikka veel vistrikud kimbutavad, siis suure tõenäosusega on tegemist täiskasvanuea aknega ning selle probleemiga peab jäämagi tegelema," ütles Kaldvee.

"Keeruline on öelda, miks akne tekib, aga tugiosad patogenesis on eelkõige rasuproduktsiooni suurenemine või mingi muu faktor, mis põhjustab komedoonide, nahaummistuste teket ja see loob soodsad tingimused aknebakteri elutingimusteks," selgitas Kaldvee haiguse tekkemehhanismi.

Nahaarsti sõnul esineb aknet tänapäeval järjest sagedamini. "Miks see nii on, siis põhjuseid päris täpselt ei teata, aga ma arvan, et keskkond on meil nii muutunud. Aga see pole kindlasti ainult üks faktor, vaid see on mitmetest faktoritest põhjustatud. Üks põhjus on kindlasti ka see meeletu kosmeetika tarbimine, seerumid, õlid, seebid, mida oma näole kantakse," ütles Kaldvee. "Kosmeetikatoodete ületarbimine on suur põhjus akne tekkimiseks."

Geneetiline eelsoodumus on Kaldvee sõnul kõige suurem riskifaktor akne tekkimisel hilisemas elus.

Nahaarsti kogemusel on akne ravi nurgakiviks õige ravi ja õige nahahooldus. "Siiamaani ei suudeta täpselt öelda, et mingid toiduained kindlasti põhjustavad aknet."

Nahaarst toonitas, et kui näonahaga on probleeme, siis tuleks väga kriitiliselt oma igapäevane näohooldus üle vaadata ja kui võimalik, mingid tooted ära jätta.