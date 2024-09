Lauri Pihlap: Justin Timberlake on ajaga ainult paremaks läinud

Esmaspäeval teatati, et tuleva aasta juunis esineb Tallinna Lauluväljakul Justin Timberlake. Tema suur austaja, Lauri Pihlap selgitas "Ringvaate" stuudios, et Timberlake'i pika ja eduka karjääri taga on õiged otsused ning oma reeglite järgi tegutsemine.

Pihlap on Timberlake'i kontserte külastanud neljal korral. "Olen tema talendi väga suur austaja ja olnud seda varsti juba 30 aastat. Tema pikast soolokarjäärist, mis on kestnud 22 aastat, olen ma näinud nelja tuuri. Viimati värskelt kolm nädalat tagasi Stockholmis ja sama tuur jõuab nüüd meieni," rääkis Pihlap, kes kavatseb sellele vaatamata minna kindlalt ka 2025. aasta juunis toimuvale Tallinna kontserdile.

"Artistina on see huvi eriti suur. Tahakski näha tuuri esimest kontserti, kuskil keskel toimuvat ja näiteks viimast, sest see areng on pika turnee jooksul tõenäoliselt päris suur," tõdes Pihlap.

Stockholmis nähtu oli Pihlapi sõnul fantastiline show. "Tegemist on ikkagi spektaakliga, kus on esindatud minu jaoks kõik tähtsad komponendid. Filigraanne lauluoskus, suurepärane koreograafia, geniaalselt kirjutatud popmuusika palad, visuaalsed lahendused ja fantastiline bänd. Seda on ilus vaadata," sõnas laulja.

Timberlake'i poistebändi N-Sync hittlugu "Bye Bye Bye" ärkas tänavu suvele teisele elule, kui nimitegelane selle saatel Deadpooli filmiseeria teises filmis tantsis. Tuuril Timberlake aga N-Synci laule ei esita.

Pihlapi hinnangul 43-aastane Timberlake popmuusikas vastu pidanud tänu terve karjääri vältelt tehtud õigetele lüketele ja otsustele. "Tal on talenti, tal on olnud alati väga hea tiim, loomulikul on õnne ka olnud ja ta on ka mees, kes on väga oma reeglite järgi teinud asju. Kui ta albumitsükli lõpetab, siis kaob ta tihtipeale aastateks ära. Ka viimase kahe albumi vahel oli kuus aastat, mis on meeletult pikk aeg, aga pika karjääri jooksul on ta kasvatanud suure leegioni fänne, kes ootavad teda tagasi," rääkis Pihlap popstaari jätkusuutlikkusest.

Alates 2007. aastast, mil Pihlap esimest korda lihast ja luust Timberlake'i nägi, on laulja sõnul läinud asjad aina paremaks. "Aastate jooksul on tema diskograafiasse lisandunud aina rohkem uut ja head muusikat. 2007. aastal oli ta võrdlemisi värske sooloartist, tal oli kaks albumit, tänaseks on neid kuus, setlist'is on 30 lugu, mis on hittide popurrii."