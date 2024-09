Galerii: slackline'i maailmameister kõndis Lauluväljaku tuletornist raadiotorni

Koolinoorte heategevuslikul sügisjooksul demonstreeris Eesti tuntuim köielkõndija Tauri Vahesaar Tallinna Lauluväljakul, kuidas ta kõndis õhus 110 meetrit lauluväljaku teletornist raadiotorni.

Vahesaar esines enam kui 2100 kooliõpilase silma all ja edastas noortele sõnumi, et kõige alus on tervis ja armastus ning nii on tegelikult kõik võimalik.

19. korda toimuv heategevuslik Teatejooks on üle-eestiline spordiüritus, millel osalevad 5.–9. klassi õpilased. Teatejooks toimub korraga 29 kohas ning sel aastal on sellele registreerunud rekordarv ehk üle 14 000 lapse. Jooks toimub kaheksaliikmeliste võistkondadena, kus iga jooksja peab läbima 200 kuni 400 meetri pikkuse distantsi.