Ott Lepland: Eesti Laulule tuleks saata lugu, mis endale enim meeldib

Möödunud esmaspäeval avati Eesti Laul 2025 konkurss, kuhu oodatakse lugusid 21. oktoobri keskpäevani. 2012. aastal Eestit Eurovisioonil esindanud Ott Lepland soovitas "R2 hommikus!", et muusikud võiksid konkursile saate loo, mis endale enim meeldib. Tema sõnul ei pea isegi nii-öelda tavapäraseid laulukirjutamise reegleid jälgima. "Kui me mõtleme "Kuula" peale, siis sellel ei ole tegelikult refrääni," märkis Lepland.

Lisaks sellele, et Lepland on ühe korra Eestit Eurovisioonil esindanud ning 2022. aastal teist korda Eesti Laulust osa võtnud, on ta ka kolm korda Eesti Laulu žüriisse kuulunud. Eelžüriisse kuuludes on ta konkursile saadetud laule pidanud hindama nii, et ta ei tea, kes esitaja on. Lugudele hindeid pannes lähtub ta sisetundest. "Lugu peab olema meeldejääv ja haarav, aga samas see võiks tänapäevase harmoonilise lähenemisega olla. Aga see sõltub täiesti loost. Mõnikord jääb sisse kumisema täiesti žanri laul, mida ise ei esita," rääkis ta.

Eesti Laulu konkursi 15 finalisti valib välja žürii, edasipääsejad avalikustatakse novembris ja esmakordselt saab laule kuulata detsembris. Žürii valikule lisandub rahvahääletuse tulemusena 16. laul, mis selgub eelvooru toimumise järel. Eesti Laul 2025 võitja selgub 15. veebruaril superfinaalis telefonihääletuse tulemusena, kolm superfinalisti selguvad žürii ja publiku häältega.