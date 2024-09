Kalast saab väga maitsvaid tänavatoiduampse valmistada

Käimasoleva kalanädala eesmärk on muuta kala just lastele ja noortele suupärasemaks toiduks. Peakokk Urpo Reinthali sõnul tegid nemad kalast tänavatoiduampsud, mis on kiire, lihtne ja väga maitsev toit. "Terevisiooni" stuudios pakkus Reinthal koos kokaõpilase Kristofer Kurisooga välja neli kalaampsu, mis on valmistatud räimest, latikast, tuurast ja forellist.

"Kalanädal toimub juba kaheksandat korda. Tänavu on võetud suuremalt osalt kasvanduse kalad nagu forell, tuur ja räim, millest toitude valmistamine on kohustuslik ning neljanda kala valib siis iga kool oma mentoriga, kes kõik kuuluvad peakokkade ühendusse ja Tartu kutsekool valis latika," ütles Ylicool Cateringi peakokk Urpo Reinthal.

"Minul on vanemad ja vanavanemad juba lapsest saadik kala söönud ja see hakkas mulle ka huvi pakkuma ja nüüd ma söön ka ise hästi palju kala," ütles kalastussportlane ja kokaõpilane Kristofer Kurisoo, kelle unistuseks on kunagi avada päris oma söögikoht. "Proovin teha just kalast hästi huvitavaid toite. Soovitan kala mitte ainult soola ja pipraga maitsestada, vaid kasutada ka muid maitseaineid, proovida näiteks paneeritult või ka kala kuivatada."

Reinthali sõnul on tehtud uuring, et vanuses 18–29 ei söö 11 protsenti inimesi üldse kala. "Ja sealt allapoole on täitsa null. Noori kõnetab tänapäeval just tänavatoit ja idee oligi teha kalast tänavatoiduampsud. See on kiire, lihtne, aga väga maitsev," lisas Reinthal.

Esimeses ampsus on tumedas leivas paneeritud räim, kus peal on nõrutatud hapukoor ja õuna-sibula-tšilli chutney.

Teises ampsus on latikas, kus on peal mädarõikakreem ja all on tatrataco, mis on ise küpsetatud.

Kolmandas ampsus on tuur, mis on paneeritud õlletaignas, kus on tillimajonees ja marineeritud pirn.

Neljandas ampsus on kartuliröst, kus on forellitartar, kerge suitsumajoneesi-tšilli-õuna seguga.

"Kõik kalanädala jooksul tehtud kalatoitude retseptid lähevad Peakokkade ühenduse kodulehele ning ka Kalandusteabe kodulehele. Idee oligi teha huvitavaid kalatoite, mida saab kodus lihtsalt ja kiirelt ise järgi teha," ütles Reinthal.