Eik: saan maailma muuta läbi enda muutmise

Noor luuletaja ja muusik Eik on nüüdseks Eesti muusikaväljal tegutsenud juba 10 aastat. "Hommik Anuga" saates sõnas ta, et küllaltki varakult jõudis ta järeldusele, et maailma muutmiseks peab ta vastused leidma iseendast.

Eiki jaoks on enda muusikas kõige tähtsamad sõnad. "Keskmes on ilusad sõnad, et laulutekst oleks mõttega, ja kui ei ole mõttega, siis vähemalt esteetiliselt kena. Muidu ta kaigub aga ühest nurgast teise," sõnas ta.

23-aastasel muusikul täitus sel suvel juba 10. tegutsemisaasta. Esimene laul "Rikutud põlvkond" ilmus justnimelt 10 aastat tagasi. Sellele järgnes esimeseks hitiks kujunenud "Balti jaam". "See läks korra sinna tippu ja siis kukkus, sest ma ei teadnud, mida peale hakata ja kooliasju oli ka vaja teha," meenutas Eik.

Eik sõnas, et ta oli alates kolmandast klassist punki hakanud kuulama, mis hiljem muusiku sõnul kandus hiljem ka tema muusikasse ja sõnadesse. "Mul oli hull maailmavalu, pidin võitlema kellegagi," muigas ta. Hetkel mässab Eik aga peamiselt iseenda vastu. "Mulle jõudis päris kiiresti kohale, kui ma hakkasin tekste kirjutama, et isegi, kui sul on faktid ja selge informatsioon, siis sa ei suuda kellegi teise maailmavaadet sellega muuta. Ma jõudsin järeldusele, et ma pean iseendast leidma neid vastuseid, kuidas maailma muuta läbi enda muutmise."

Maailma olukord tekitab Eikile muret. "Ma üritan vähem uudiseid lugeda, juba kassin niigi maailma asjade pärast. On karm mõelda, et sul põhimõtteliselt koduukse taga püssid pauguvad ja räägitakse, et kliima muutub. Siis mõtled, kas 50-aastasena kannatad üldse suvel välja minna, kui on üleujutused ja päike lõõmab. See kõik kohutab ja siis ma üritan lihtsalt kirjutada oma tekste ja elada päev korraga."

Eiki tekstidele on iseloomulik tsitaatide ja viidete rohkus. Ka oma vanaisale, Ülo Vinterile pühendatud loost "Hülgehall" leiab viiteid nii Kreisiraadiole, "Armastusele kolme apelsini vastu" kui ka näiteks lastefilmile "Röövlirahnu Martin". "Ma lihtsalt kogusin pikka aega neid tsitaate, mida ma tahaks kuhugi laulu panna ja siis panin nad kõik sinna," sõnas ta.

Viidete ja tsitaatide kasutust naudib Eik ka teiste muusikas. "Näiteks Jarek Kasari muusikas ma olen nautinud, et ta kogu aeg viitab mingisugustele asjadele, mida ta kasvõi lehest luges, nimetab tuntud inimesi, sündmusi, mis nendega seoses juhtusid ja paneb siis sinna loo konteksti. See on selline maailma ehitamine," rääkis Eik ja lisas, et naudib sama teguviisi ka Nublu muusikas. "See on äge, kuidas me enda kaasaegset folkloori rahvale muusikas ja luules elus hoiame."