ETV2 teemaõhtu on pühendatud suurele põgenemisele

ETV2 vaatab pühapäevasel teemaõhtul tagasi 1944. aasta septembrisse ja toob lisaks uuele dokumentaalfilmile "Eesti on vaataja silmades" vaatajate ette varasemad dokumentaalid.

Kell 19.30 "Eesti on vaataja silmades: pagulasena Saksamaal"

1944. aasta sügisel põgenes pealetungiva Nõukogude armee eest sõdiva Euroopa sügavustesse 80 000 kuni 100 000 eestlast. Paljudel tuli põgeneda korduvalt, paljud ei jõudnudki kohale. Neid, kel vedas, ootas aastatepikkune keeruline elu pagulaslaagrites, kus külg külje kõrval läbielatu sidus inimesed ühte – sündis globaalne eestlus, mis hoidis alal keelt ja kultuuri. Värske teledokumentaal toob välja kõige põnevama ja olulisema, mida igaüks võiks eesti pagulaste kohta teada: kust kuhu, miks, kuidas, mis edasi?

Autor Maarja Merivoo-Parro, režissöör Andres Lepasar, produtsent Birgit Rae.

Kell 20.15 "September" (Eesti 2010)

1944. aasta septembris evakueeruvad sakslased kiirkorras Tallinnast, samal ajal läheneb linnale Punaarmee. Sooviga Eesti iseseisvus taastada, naaseb Vello Salo koos teiste soomepoistega kuu aega varem Eestisse. Jaan Kross on juba pool aastat sakslaste käes vangis olnud, süüdistuseks koostöö põrandaaluste iseseisvuslastega. Mälestuste ja intervjuude põhjal jutustab film loo viiest keerulisest päevast 1944. aasta septembris.

Autorid Ilmar Raag ja Kiur Aarma.

Kell 21.10 "11 000 aastat hiljem: Tulge tagasi" (ETV 2008)



Sõda pillutas tuhandeid eestlaseid võõrsile. Kaheks suuremaks Eesti sõjapõgenike sihtkohaks said Saksamaa ja Rootsi. Alguses lootsid paljud, et lääneliitlased tulevad appi ja hoolitsevad Balti riikide tuleviku eest. Läks aga teisiti. Eksiiltegevus kujunes aastatega mõjukaks ja ühendas eestlasi kaugetes paikades. Saade vaatlebki eksiiltegevuse arengut ja märgistab koduse vastupanuliikumise eri etappe ning samme, mis said oluliseks iseseisvuse taastamisel.

Autor Indrek Treufeldt, režissöör Helen Valkna, toimetaja Tiina Kaalep.

Kell 22.00 "8mm elu" (Eesti 2023)

"8 mm elu" seikleb salapärasel maal nimega Välis-Eesti ja annab võimaluse vaadata, kuidas külma sõja ajal üle kogu maailma eesti elu õigupoolest elati. Vaatajateni tuuakse haruldased kaadrid põgenemisest pereeluni, koorilaulust karnevalideni, Kanadast Austraaliani.

Saatejuht Tambet Tuisk, autor Maarja Merivoo-Parro, produtsent Kaidor Kahar.

Kell 22.25 "Äraoldud päevade summa" (Eesti 2005)



Eduard Tubina 100. sünniaastapäevaks valminud muusikaline dokumentaalfilm. Rahvusvahelise mainega eesti sümfoonik Eduard Tubin viibis olulisema osa oma elust kodumaalt eemal, sõjapõgenikuna kinnises pagulaskonnas. See on film muusikast ja jõulisest loovisiksusest, kes hoolimata saatuse keerdkäikudest kirjutas vaikelus kümme sümfooniat ja muutus küllaltki keeruliseks sümboliks ühele väikerahvale.

Filmis kõnelevad Käbi Laretei, Neeme Järvi, Asta Lepik, Veljo Tormis, Harry Olt, Toomas Tuulse ning helilooja pereliikmed Beyhan ja Eino Tubin.

Režissöör Marianne Kõrver, stsenarist Jüri Reinvere, operaator Raul Priks, helirežissöör Toomas Vimb, produtsendid Anneli Ahven ja Heidi Pruuli.

Kell 01:35 "Eesti aja lood. Okupatsioonid: Kolmas tee" (ETV 2009)

Aeg 1944. aasta kevadest kuni hilise sügiseni oli Eestis taas pingeline. Lahingute kulg ennustas ühtede okupantide lahkumist ja järgmiste tulekut. Rahvuslikud vastupanujõud olid aga siiski sedavõrd organiseerunud, et võimuhaaramine ja riigi taastamine ei tundunud täiesti võimatu. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.

Kell 02.00 "Eesti aja lood. Okupatsioonid: Vabas maailmas" (ETV 2010)

Sõja lõpul Eestist Läände siirduvad pagulased pidid nii Saksamaa ümberasumislaagrites kui ka mujal vabas maailmas selgitama, miks nad ei taha elada sõja võitnud riigis. Stalinlik propaganda oli agar lahkunuid tagasi meelitama. Maailmas olid äkki muutunud nii riikide, rahvaste kui ka inimsuhted. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.