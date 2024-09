Siseveelaevajuht Gaute Kivistik: Emajõe-Suursool käitub aeg teistmoodi

Kui varem käidi veeretkedel väikeste paatidega, kus Kivistiku sõnul hirmsasti külmetati, siis nüüd on mindud mugavuse teed. "Meil on köök, magamistoad ja saun. Väga mugavalt saab loodust avastada," kiitis ta.

Emajõe-Suursool on Kivistik ja Mitt üheskoos seilamas käidud juba kümme aastat. Kivistiku sõnul käitub aeg seal teistmoodi. "Viis tundi läheb nii nagu oleks olnud kümme minutit." Mitt lisas, et iga päev on seal erinev: "Seal juhtub igasuguseid asju, praegu põdrad möllavad ringi, teevad oma hääli. Seal on väga müstiline, ühel päeval päike särab, järgmisel päeval oled täieliku udu sees."

Kivistiku sõnul on peamine ettevõtmise mõte lihtsalt endale aega võtta. "Sellist aega on inimesele tohutult tarvis, kus tükk aega pole midagi toimunud, vaatad seda üldist pilti ning kahe-kolme tunni pärast sa hakkad asju märkama lõpuks. See on selline tunne, miks sinna tagasi minnakse."

Sisevetel seilamine on Kivistiku arvates etem kui avamerel. "Meil on 600 kilomeetrit veeteid, mida sõita. Miks ma sõidan Gotlandile, mitte midagi ei toimu, lihtsalt sõidad. Mina meremees ei ole, ma tahaks õhtul ikka kuhugi jõuda."

Oma veeretkedel proovivad Kivistik ja Mitt ehk ansambel Minu isa oli ausus ise, leida aega ka laulukirjutamiseks. "Kuna me vahetevahel esinemas käime, siis mõnikord selleks, et midagi sünniks, väga palju pole küll sündinud, aga ise mõtleme, et kui me tsivilisatsioonist välja läheme, siis saab aju puhata ja me saame uusi laule teha. Nüüdki tuli üks viis selle retkega, mitte küll sõnu," rääkis Mitt.

