Kena sügisese ampli saab krüsanteemidest, kukeharjadest ja elupuuokstest

Esimese ampli kokku panemiseks kasutas Kont selliseid klassikalisi sügislilli, nagu krüsanteemid ja kanarbikud. "Mõnede inimeste jaoks seostuvad need lilled kalmistutega, aga see on igaühe enda maitse küsimus. Kaubanduskeskustes on müügil nii palju erinevaid värve krüsanteeme, et minu arust saab igaüks luua endale meelepärase istutuse."

Lisaks krüsanteemidele ja kanarbikele, kombineerib Kont amplisse ka sellise püsilille, nagu helmikpöörise. "Helmikpöörist on võimalik, kas keldris või peenras talvitada," rääkis aednik ja märkis, et suurde amplisse jätab ta helmikpöörise oma pisikese potiga. "Sügisene hooaeg on nii lühike, et ega väga koduselt ta ei jõua end siin hakata tundma."

"Sügisese ampli puhul tuleb samuti taimi kindlasti kasta, väetada ja noppida ära kuivanud õisi, nii nagu suviste taimedegi puhul," toonitas aednik.

Teises konteineris kombineeris Kont omavahel aga elupuuoksi ja kukeharjasid. "Ma olen pannud siia konteineri sisse purgi veega ja kavatsen need kukeharjad panna siia vee sisse. Ma panen siia juurde mõned krüsanteemid, et veel tugevamalt anda värvi. Samuti proovin need elupuuoksad panna siia purki, et ka nemad oleks vee sees."

"Sellise kompositsiooni puhul tuleb jälgida, et vesi purgist otsa ei saaks ja teisi taimi tuleb siis ka hoolega kastmas käia," pani Kont südamele.