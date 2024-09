VIKTORIIN | Kui hästi tunned Edgar Valteri loomingut?

Eesti Lastekirjanduse Keskus on käesolevast aastast ka Edgar Valteri pärandvara hoidja ja edasi arendaja. Keskuse direktor Triin Soone sõnul on neil suur rõõm ja vastutus hoida ja arendada Valteri poolt loodut.

"Edgar Valter on meie lastekirjanduse klassik, kelle pildid ja lood saadavad meid tänini. Me kõik tunneme hetkega ära Sipsiku, Naksitrallid, Nublu või Pokud ja just ainult sellistena nagu Valter neid joonistas. Tal oli imeline oskus ammutada loodusest lugusid, luua vahvaid karaktereid ning panna kirjaniku tekst usutavasse pildikeelde. Samuti tunneme me teda kui meisterlikku karikaturisti ja maalijat. Seetõttu on Valteri pärand väga mahukas ning nõuab lähiaastatel põhjalikku süstematiseerimist ja kindlasti ka avalikkuse ette toomist. Tema mälestust oleme juba varasemalt väärtustanud Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia loomisega 2019. aastal, et tunnustada eesti raamatukunstnike uut loomingut," rääkis Soone.

Keskuse illustratsioonikogus on eraldi välja toodud Edgar Valteri kogu, mis moodustati 2007. aastal, kui Valteri pärijad otsustasid suure osa oma valdustes olevatest originaalillustratsioonidest keskusesse hoiule anda. Kogus on esindatud 2359 originaalillustratsiooni, sh arvukalt vinjette ja mõned šrifti näidised. Osa kogust on eksponeeritud valiknäitustena keskuses asuvas Valteri galeriis.

Edgar Valter sündis 1929. aastal Tallinnas. Kunstnikuna iseõppinuna on ta illustreerinud rohkem kui 250 raamatut, mille hulka kuuluvad sellised eesti lastekirjanduse tähtteosed nagu Eno Raua "Naksitrallid" ja "Sipsik", Ellen Niidu "Krõlli-raamat", Aino Perviku "Kunksmoor", Jaan Rannapi "Nublu", Oskar Lutsu "Nukitsamees" jmt. 1994 ilmus Edgar Valteri esimene omakirjutatud ja -joonistatud lasteraamat – "Pokuraamat". Kokku avaldas Valter 15 autoriraamatut lastele.

Ta on läbi aegade enim tunnustust pälvinud autor Nukitsa konkursil, kus kirjanike ja kunstnike loomingu hindajaks on tuhanded Eestimaa lapsed. 1996 kanti Edgar Valter Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) aunimekirja "Pokuraamatu" piltide eest ja märkimaks tema elutööd lasteraamatukunstnikuna. 2001. aastal omistati talle Valgetähe kolmanda klassi teenetemärk.

