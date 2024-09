Burning Manil käinud Franz Malmsten: valuuta seal puudus

Malmsteni sõnul võlus teda Burning Manil inimeste suur tahe üksteist igapidiselt abistada. "Näiteks kui ma läksin jalgrattaga sõitma, siis esimese viie meetri peal mul rehv lõhkes, kuna nii kuum oli. Mul läks ainult minut aega, et leida rehviparanduse ja tüübi, kes oskas vahetada. Ütles, kas sa oskad, tule, ma õpetan, näitan sulle. Seal on kogu aeg abistamine, puudub valuuta – ma tahan sind aidata, sa tahad mind aidata."

Malmsten ei osanud seda kõike oodata, arvates varem, et Burning Man on pigem techno-muusika festival, rahvakeeli ehk isegi narkofestival. "Mulle tundub, et ei ole nii väga. See oleneb sellest kuvandist, mis tekib väljast," sõnas ta.

Malmsteni sõnul kujunes põhitegevuseks erinevates camp'ides või laagrites käimine. "Seal on põhimõte, et iga camp võiks midagi korraldada. Eesti camp'is, kus me olime, me korraldasime kaks pidu. Aga palju korraldavad seal igasugu asju, kes korraldavad baari, kes teeb söögikoha, kes juuksuri või massažikoha," kirjeldas ta.

Peakorraldajad ise rõhuvad Malmsteni sõnul aga kunstile. "See muusika ja kõik muu, nemad sellega üldse ei tegele, selle toovad inimesed ise sinna. Nemad toetavad seal kunstnikke," sõnas ta ja märkis, et talle mõjus kõige tugevamalt monumentaalne 5 meetrit kõrge ja 40 meetrit pikk kunstiteos, millest kaugelt luges välja sõnad "I'm fine", kuid lähemalt selgus, et kogu struktuur oli ehitatud Ukrainast toodud kuuliaugulistest tänavasiltidest.

Burning Mani pilet maksis Malmsteni sõnul umbes 450 euro kanti. Ööbimiseks olid inimesed kasutanud erinevaid variante. "Kes olid matkaautodes, kes olid endale võtnud kõrbetelgid, mis on sellised hõbedast. Ja kolmas viis, mida oli ka päris palju, oli see, et inimesed ehitasid endale ise hütid. Saunamaterjal on selline, mis on hõbedapaberiga, ehitavad konditsioneeri kõrvale ja siis see kuidagi funkab," rääkis ta.