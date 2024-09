Uued dokumentaalid avavad 1944. aasta suure põgenemise lugusid

80 aasta möödumisel suurest põgenemisest on ERR-i tele- ja raadiokanalites valminud uued saated ja sarjad, mis heidavad pilgu 1944. aasta sündmustele läbi haruldaste arhiivikaadrite ja inimeste lugude Saksamaalt Kanadani.

Uus dokumentaal "Eesti on vaataja silmades: pagulasena Saksamaal"

Pühapäeval, 22. septembril kell 19.30 ETV2-s ja kolmapäeval, 25. septembril kell 22.40 ETV-s

1944. aasta sügisel põgenes pealetungiva Nõukogude armee eest sõdiva Euroopa sügavustesse 80 000 kuni 100 000 eestlast. Paljudel tuli põgeneda korduvalt, paljud ei jõudnudki kohale. Neid, kel vedas, ootas aastatepikkune keeruline elu pagulaslaagrites, kus külg külje kõrval läbielatu sidus inimesed ühte – sündis globaalne eestlus, mis hoidis alal keelt ja kultuuri. Värske teledokumentaal toob välja kõige põnevama ja olulisema, mida igaüks võiks eesti pagulaste kohta teada: kust kuhu? miks? kuidas? mis edasi?

Dokumentaali autor Maarja Merivoo-Parro võtab koos meeskonnaga ette teekonna läbi Poola ja Saksamaa, et jutustada tõene lugu põgenike saatusest. Koos erinevate riikide ajaloolastega mõtestatakse lahti põgenike olukord sõjaaegsel ja sõjajärgsel Saksamaal ning Eestist laia maailma pagenud inimeste edasine käekäik. Erinevatest arhiividest on filmi tarbeks saadud unikaalseid arhiivimaterjale, suureks abiks on olnud Herderi Instituut, kuhu on talletatud ohtralt ka eestlaste endi jäädvustusi toonasest ajast.

Dokumentaali autor on Maarja Merivoo-Parro, režissöör Andres Lepasar, produtsent Birgit Rae.

Uus saade "Suur põgenemine 1944. Pisarais paadid"

Pühapäeval, 22. septembril kell 20.30 ETV+

1944. aasta septembrile pühendatud erisaates räägib ajaloolane Meelis Maripuu, kuidas inimesed, kaks kätt taskus, eluga riskides kodud jätsid. Põgenike hulgas oli ka neid, kes koju tagasi pöördusid, nagu juhtus president Alar Karise ema peres. Ranna- ja saarerahvas oli põgenemise tulipunktis. Mida inimesed tundsid ja kaasa võtta said, selgitavad Janek Šafranovski ja Urmas Selirand.

Saatejuht on Aleksandr Hobotov, režissöör Elo Selirand, operaatorid Meelis Mikker ja Martin Kosseson, produtsent Kadi Katarina Priske.

"Vikerhommik" 21. ja 22. septembril

Laupäeval on Vikerraadio hommikuprogrammis saatejuht Liis Seljamaal külas Eesti Mälu Instituudi teadur Hiljar Tammela, kes arutleb, kuidas on ajaloolased meie lähiajaloo üht olulisemat sündmust uurinud ja mida teada saanud.

Pühapäeva hommikul on saatejuht Kaja Kärneril külas Saaremaa literaat Tarmo Pikner, kelle kätte on usaldatud Otto Tiefi valitsuse riigisekretäri Helmut Maandi käsikirjalised märkmed saatuslikest septembripäevadest 80 aastat tagasi – Maandi põgenemisest Rootsi, kaasas EV riiklikku järjepidevust kinnitavad dokumendid. Tarmo Pikner on märkmete põhjal kirjutanud põneviku "Riigisekretär".

"Vikerhommikus" saab pühapäeval kuulata ka Janek Lutsu intervjuud ajaloolase Maarja Merivoo-Parroga, kelle värske teledokumentaal "Eesti on vaataja silmades: pagulasena Saksamaal" sisaldab mälestusi, fotosid ja arhiivikaadreid, et anda 80 aasta tagustest sündmustest tänasele vaatajale põhjalikum arusaam.

Uus saatesari "Võõrsil ja kodus"

Tulekul oktoobris Vikerraadios

1944. aasta põgenemisele järgnenud aastatel jõudis umbes 17 000 eestlast Kanadasse. Vikerraadio uus saatesari läheb külla seitsmele Kanada väliseesti perele, kel igaühel on rääkida oma isiklik eestlaseks jäämise lugu. Saadetes saavad sõna need, kes pidid üle elama põgenemise ja sellele järgnenud keerulised aastad, aga ka võõrsil sündinud ja kasvanud teise põlvkonna esindajad, kelle jaoks Eesti tundus kättesaamatus kauguses ning noored, kes elavad avatud maailmas, kus rahvuslik identiteet vajab uuesti mõtestamist.

Saate autor on Ave-Marleen Rei, helirežissöörid Andres Olema ja Johannes Ek.

Raadiosaade "1944. Suur põgenemine"

Esmaspäeval, 23. septembril kell 14.05 ja 20 Raadio 4-s

Raadio 4 erisaates jutustab traagilistest sündmustest ajaloolane David Vseviov. Saates kõlavad lavastatud peatükid tuntud Eesti kirjaniku Elin Toona raamatust "Ella", milles raamatu autor jutustab oma vanaemast Ella Ennost, aga ka oma emast ja ise endast ning nende ühisest pagulusteekonnast.

Saate autor on Andrei Hussainov.

ETV2 teemaõhtu 22. septembril

ETV2 vaatab pühapäevasel teemõhtul tagasi 1944. aasta septembrisse ja toob lisaks uuele dokumentaalfilmile vaatajate ette varasemad dokumentaalid

Kell 19.30 "Eesti on vaataja silmades: pagulasena Saksamaal"

Kell 20.15 "September"

1944. aasta septembris evakueeruvad sakslased kiirkorras Tallinnast, samal ajal läheneb linnale Punaarmee. Sooviga Eesti iseseisvus taastada, naaseb Vello Salo koos teiste soomepoistega kuu aega varem Eestisse. Jaan Kross on juba pool aastat sakslaste käes vangis olnud, süüdistuseks koostöö põrandaaluste iseseisvuslastega. Mälestuste ja intervjuude põhjal jutustab film loo viiest keerulisest päevast 1944. aasta septembris.

Autorid Ilmar Raag ja Kiur Aarma.

Kell 21.10 "11 000 aastat hiljem: Tulge tagasi"



Sõda pillutas tuhandeid eestlaseid võõrsile. Kaheks suuremaks Eesti sõjapõgenike sihtkohaks said Saksamaa ja Rootsi. Alguses lootsid paljud, et lääneliitlased tulevad appi ja hoolitsevad Balti riikide tuleviku eest. Läks aga teisiti. Eksiiltegevus kujunes aastatega mõjukaks ja ühendas eestlasi kaugetes paikades. Saade vaatlebki eksiiltegevuse arengut ja märgistab koduse vastupanuliikumise eri etappe ning samme, mis said oluliseks iseseisvuse taastamisel.

Autor Indrek Treufeldt, režissöör Helen Valkna, toimetaja Tiina Kaalep.

Kell 22.00 "8mm elu"

"8 mm elu" seikleb salapärasel maal nimega Välis-Eesti ja annab võimaluse vaadata, kuidas külma sõja ajal üle kogu maailma eesti elu õigupoolest elati. Vaatajateni tuuakse haruldased kaadrid põgenemisest pereeluni, koorilaulust karnevalideni, Kanadast Austraaliani.

Saatejuht Tambet Tuisk, autor Maarja Merivoo-Parro, produtsent Kaidor Kahar.

Kell 22.25 "Äraoldud päevade summa"



Eduard Tubina 100. sünniaastapäevaks valminud muusikaline dokumentaalfilm. Rahvusvahelise mainega eesti sümfoonik Eduard Tubin viibis olulisema osa oma elust kodumaalt eemal, sõjapõgenikuna kinnises pagulaskonnas. See on film muusikast ja jõulisest loovisiksusest, kes hoolimata saatuse keerdkäikudest kirjutas vaikelus kümme sümfooniat ja muutus küllaltki keeruliseks sümboliks ühele väikerahvale.

Filmis kõnelevad Käbi Laretei, Neeme Järvi, Asta Lepik, Veljo Tormis, Harry Olt, Toomas Tuulse ning helilooja pereliikmed Beyhan ja Eino Tubin.

Režissöör Marianne Kõrver, stsenarist Jüri Reinvere, operaator Raul Priks, helirežissöör Toomas Vimb, produtsendid Anneli Ahven ja Heidi Pruuli.