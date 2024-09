Uue muusika reede: Katy Perry, Nelly Furtado, Vaiko Eplik ja Arop

Katy Perry "Gimme Gimme (feat. 21 Savage)"

Selle aasta alguses teatas Katy Perry, et teeb muusikalise kannapöörde ja uuel albumil keskendub popi asemel hoopis tantsumuusikale. Värskelt ilmunud albumil löövad teiste seas kaasa 21 Savage, Kim Petras, Doechii ja JID, enamik lood on produtseerinud Dr Luke ja KBeazy.

Tommy Richman "Whitney"

Tuleval nädalal jõuab kuulajate ette tänavuse aasta suurüllataja Tommy Richmani debüütalbum "Coyote", värske singliga pöörab ta pilgu süntpopi poole. Richmani albumi annab välja plaadifirma Pulse Records.

Bad Bunny "Una Velita"

Puerto Rico juurtega Bad Bunny avaldas oma esimese uue loo pärast mullu ilmunud kauamängivat "Nadi sabe lo que va a pasar mañana". Värske singel tähistab ka Bad Bunny koduriiki räsinud orkaani Maria seitsmendat aastapäeva. Samuti kritiseerib ta looga Puerto Rico poliitikat.

Bon Iver "S P E Y S I D E"

Oktoobris ilmus Bon Iveri uus lühialbum "Sable", mis on tema esimene uus materjal pärast 2019. aastal ilmunud albumit "i,i". Uue plaadi lood on produtseerinud Jim-E Stack ning need on kirjutatud aastatel 2020-2023.

Nelly Furtado "All Comes Back (feat. Charlotte Day Wilson)"

Nullindate alguse üks olulisemaid popmuusikuid Nelly Furtado pärast seitsmeaastast pausi välja uue albumi "7", mille jaoks kirjutas muusik kokku 400 kuni 500 lugu, kuid valis nende seast lõpuks välja 14 paremat. Tema kõrval löövad plaadil teiste hulgas kaasa Tove Lo, Charlotte Day Wilson, SG Lewis ja Bomba Estéreo.

Pixies "Motoroller"

Oktoobris annab ansambel Pixies välja uue albumi "The Night The Zombies Came", mis on nende esimene kauamängiv alates 2022. aastal kuulajate ette jõdunud plaati "Doggerel". Värskelt plaadilt on ilmunud juba hulk singleid, lugu "Motoroller" on muusikute enda sõnul seotud Berliiniga.

Future "Ocean"

Aasta alguses andis Future koos 21 Savage'iga välja kaks albumit "We Don't Trust You" ning "We Still Don't Trust You", nüüd on aga ta tagasi sooloplaadiga, mis on tema esimene soolomaterjal alates 2022. aastal ilmunud albumist "I Never Liked You".

372Kaspar "Hasart (feat. Korea, Elina Born & Pluuto)"

Produtsent 372Kaspar, kodanikunimega Kaspar Põtter, sõlmis lepingu Universal Musicuga ning andis välja oma esimese singli "Hasart", millel teevad kaasa Korea, Pluuto ja Elina Born. Samanimeline 372Kaspari debüütalbum ilmub juba selle aasta novembris.

Vaiko Eplik & Eliit "Oh jeerum"

15. oktoobril jõuab kuulajate ette Vaiko Epliku ja Eliidi uue album "Lähen müüjaks", mille aluseks on Betti Alveri tekstid. Uue albumi kolmanda singlina andis Eplik koos ansambli välja loo "Oh jeerum".

Jamie xx "Waited All Night (feat. Romy & Oliver Sim)"

Plaadifirma Young alt ilmus Jamie xx uus album "In Waves", mille kõige huvitavam hetk on lugu "Waited All Night", mida võib mõtteliselt pidada ka ansambli The xx esimeseks uueks looks alates 2017. aastast, sest vokalistidena löövad bändi liikmed Romy ja Oliver Sim.

Arop "Ei murra"

Arop liitus plaadifirmaga Maison Beast ja andis nende alt välja oma esimese singli "Ei murra", kus teeb kaasa ka KiROT. "See lugu on kaaslane kõigile raskete südametega inimestele," ütles artist. Uus singel on osa kolmikust "Südametu", mille moodustavad aasta alguses avaldatud "A.I.A (Anna Inimesele Andeks)" koos varalahkunud Lea Dali Lioniga ja kevadel välja lastud "Aamen".

Gwen Stefani "Somebody Else's"

Novembris annab Gwen Stefani välja oma viienda albumi "Bouquet", värske kauamängiva juhatab ta sisse singliga "Somebody Else's", kus ta segab kokku mõjutusi new wave'ist ja 70ndate soft rock'ist. Loo produtsent on Scott Hendricks.

