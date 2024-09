Taluperenaine Ave Lood: ka pime ja vihmane aeg ei riku maal elamise idülli

Otsa talu perenaine Ave Lood rääkis "Terevisioonis", et tema kolis maale tagasi sel põhjusel, et soovis oma lastele samasugust toredat lapsepõlve nagu tal endal oli. Tema sõnul on maal olemas kõik, mis eluks vaja ning maal elamise idülli ei riku ka pimedus ega vihmased ilmad.

21. septembril toimub järjekorras kuues maal elamise päev, kus 19-s Eestimaa vallas avavad inimesed oma kodude uksed.

"Meie pere kolis maale umbes kolm aastat tagasi," ütles Peipsiääre vallas asuva Otsa talu perenaine Ave Lood. "Koosa küla Otsa talu on minu enda kodukoht. Koolitee viis mind küll 13 aastat tagasi Tartusse, aga ma olen väga õnnelik selle üle, et elu tõi mind siiski tagasi maale. Kui meie esimene laps sündis, elasime veel aasta aega Tartus, aga mu enda soov oli anda ka meie lastele edasi sellist lapsepõlve nagu oli meil, meie kasvasime abikaasaga ka maal," selgitas Lood.

Loodi sõnul ei ole maal elamine keeruline, sest maal on olemas kõik, mida eluks vaja. "Maal on koolid, lasteaiad, meil on olemas pakiautomaadid, meil on siin värske õhk, loomad, ja ma ütlen ausalt, et mina ei leia mitte ühtegi miinust maal elamise juures. Ka pimedus ega vihm ei riku maal elamise idülli."

Loodi sõnul tahavad nad näidata ka kõikidele teistele, kui hea on maal elada. "Kui hea on veeta perega koos aega, me korraldame oma talus kogupereüritusi ja rahvakalendri tähtpäevi. Meie tallu võib alati tulla," kutsus ta.

"Kuna me tegelesime selle kõigega ise nagunii, siis tekkiski soov anda seda tunnet edasi ka teiste. Et ka teised saaksid tunda maa võlu," selgitas Lood, miks nad oma talu uksed huvilistele avavad.

"Sõiduvahend on küll maal elades hädavajalik igapäevakäikudeks. Bussiliiklus on ka maal olemas, aga auto on su enda mugavus," lisas Lood.