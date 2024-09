Intiimkoordinaator: näitleja peab end igas stseenis mugavalt tundma

Eesti esimesed intiimkoordinaatoriks õppijad Alice Aleksandrid ja Kreet Maurer rääkisid "Terevisioonis", et nende roll filmi võtteplatsil on jälgida ja tagada, et kõik intiimsed olukorrad oleksid filmitud nii, et näitlejal oleks mugav. Maureri sõnul on selle töö vajalikkus tulnud seoses liikumisega #MeToo.

"Ühe lausega kokku võttes on filmi intiimkoordinaatori ülesandeks vaadata, et kõik stseenid, mis on hästi isiklikud, oleks tehtud isiklikult ka näitleja jaoks," ütles intiimkoordinaatoriks õppija Alice Aleksandrid.

Intiimseteks olukordadeks on Aleksandridi sõnul kõik kehalised kontaktid, alates suudlustest, aga samuti stseenid, kus filmitakse sünnitust, tegemist on alaealiste või puuetega inimestega, rassismiteemad ehk kõik, mis võib olla isiklik ja intiimne.

Näiteks võivad teisest kultuurist tulijale mõjuda teatud sorti puudutused hoopis teisiti. "Meile on see okei, kui ma panen teisele inimesele käe õlale, aga kui inimene tuleb teisest kultuuriruumist, siis tema jaoks võib olla ei ole, tema isiklikku ruumi ja kultuuritausta arvestades ei ole okei," selgitas intiimkoordinaatoriks õppija Kreet Maurer.

Intiimkoordinaatori roll on vahendada ja selgitada välja, mis on erinevate osapoolte, näitlejate, režissööri ja operaatori ootused ning samas ka kindlustada see, et kõik näeks kaamerast hea välja. "Sest teinekord see, mis päriselus toimub, ei näe kaameras üldse nii hea välja, lisas Maurer.

Režissöör peab saama teostada oma nägemuse, aga näitleja samal ajal peab ennast selles stseenis mugavalt tundma, võttis Aleksandrid oma ülesanded võtteplatsil kokku. "Üks oluline aspekt ongi see, et näitlejal on igal ajal õigus keelduda," lisas Aleksandrid. "See on väga oluline samm, mida siis, kui intiimkoordinaatorit platsil ei ole, ei pruugita jälgida, aga mis on näitleja jaoks hästi oluline. Meie ülesanne on leida see kuldne kesktee."

Maureri sõnul on intiimkoordinaatori roll võtteplatsil alguse saanud liikumisest #MeToo.

Alesandridi sõnul õpivad nad praegu seda tööd USA täiendõppes, kohas nimega Intimacy Professionals Association. "Kuigi see ala on väga uus, siis juba saab spetsialiseeruda," lisas Aleksandrid.

Maurer on ka varem filmindusega kokku puutunud ja töötab kostüümivaldkonnas. "Väga palju intiimkoordinaatoreid tulebki kas grimmi või kostüümi valkdonnast."

Aleksandrid on rohkem kokku puutunud televisiooni, teatri ja koreograafiaga. "Sertifikaadiga intiimkoordinaatoreid on Euroopas praegu kolm, ja see, kes on Lätis, teda on kutsutud juba väga palju USA-sse Netflixiga koostööd tegema," lisas Alesandrid.