Linnateatri uue lavastuse jaoks loodi 40 detailitäpset ajastutruud kostüümi

Tallinna Linnateatri uues lavastuses "Nagu teile meeldib" on sukeldutakse kogu täiega Shakespeare`i aega. Detailitäpsed on nii kostüümid, tantsuliigutused kui ka kõige väiksemad detailid.

"Vist kõige truum materjal on kunst, maalid, see on esmane, siis kirjeldused, raamatud, käisin Londonis muuseumides vaatamas maale ja erinevaid rekvisiite," selgitas kostüümikunstnik Eugen Tamberg, kes tegi selle etenduse tarbeks üle 40 kostüümi, kust sai ta inspiratsiooni ja teadmisi Shakespeare`i ajastu kostüümide loomiseks. "Kuna tegelane Celia riietub laval lahti, siis pidin alustama aluskleidist."

Tambergi sõnul pidi naiste puhul toona näitama, et puus on ühtlaselt lai. "Väga palju keha ei olnudki vaja näidata ja seda ei sobinudki näidata, siis pidi olema kõik kaetud, aga samas nägema väga kaunis välja. Seelik meenutas natuke heinasaadi. See oli ka aeg, kus mehed demonstreerisid kõige rohkem oma mehelikkust. Püüame olla võimalikult autentsed," ütles Tamberg.

Ajastu kostüümidessse mahutavad end teiste seas äsja lavakoolist linnateatrisse tulnud noored näitlejad Hele Palumaa Rosalindi rollis ja Laurits Muru Narrina.

"Sa pead kohanduma kostüümi järgi, mingeid asju vahel teha ei saagi," ütles Muru. "Ja mingeid asju just saad teha. Kostüüm aitab rolli luua küll. Tantsides nad liigutasid end väga vähe, aga see-eest väga täpselt," selgitas Muru.

"Kostüüm mõjub nagu eraldi tegelane, minul võttis küll väga pikalt aega, et kohaneda sellega, pidin teda tundma õppima," ütles Palumaa.

Ka liikumine on laval väga autentne, sest sel ajal oli tantsul õukonnas väga suur roll.

"On tantsuõpikud ja kirjeldused, aga ega me ei tea, kuidas see täpselt välja nägi," ütles liikumisjuht Eve Mutso. "Tantsimise ajal kogu aeg räägiti ja klatšiti. Igal käeasendil oli samuti oma tähendus, selle kohta on lausa teadustööd tehtud."