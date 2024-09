66 kontserdil käinud: olen oma võrratule hobile kulutanud tänavu 7000 eurot

Melomaan Reimo Raja käis sel aastal 66 kontserdil ja kulutas oma hobile üle 7000 euro. Raja sõnul saab ta sealt kätte oma adrenaliini ja rikkaliku emotsioonipaketi ning see on tema jaoks tõeline puhkus, kus ta lülitab ennast muust maailmast täiesti välja.

"Paar nippi mul on," ütles melomaan Reimo Raja, kuidas ta on jõudnud tänavu juba 66-l kontserdil käia. "Kui festivalile minna, saab korraga rohkem artiste. Mõned kontserdid on sellised, kus ma olen vaadanud artisti 15 minutit ja siis liikunud edasi mõnda muud artisti kuulama. Enamus neist on ikkagi välisartistid, aga on ka Eesti artiste, nagu näiteks Anett ja Fredi aasta alguses."

Septembri alguses käis Raja Justin Timberlake`i kontserdil. "Nägin teda juba kolmandat korda," ütles Raja, kes alati püüab saada esiritta, et sealt väga korralikke videosid filmida. "Kahe meetri kauguselt vaatasin teda."

Adele kontserdil oli hiiglaslik lava. "Olin lavakeele otsas, minust mööda jalutades oli Adele vaid kahe-kolme meetri kaugusel. Tema kontsert oli eriline selle poolest, et see oli minu jaoks esimene taoline kontsert, kus ühe artisti jaoks oli üles ehitatud terve festivaliala," kirjeldas Raja.

"Kontsertidel filmimisega on alati nii, et seda aeg-ajalt kritiseeritakse, et miks te filmite, aga ma ei filmi kunagi tervet kontserti, vaid valin neid hetki. Videotel on väga suur isiklik väärtus mu jaoks, sest vaadates neid elan ma neid emotsioone jälle läbi, mida ma kontsertidel saan. See on oluline selleks, et neid mälestusi hoida. Inimese aju ju ajaga tuhmub," selgitas Raja.

Päris kõike ta oma sõnul ei vaata. "Mõned artistid jätan vahele ka, mu muusikamaitse tiirleb enamasti popmuusika ümber, aga käin ka RnB ja rokkmuusika kontsertidel, aga miks ma seal käin, siis sellepärast, et seal saan kätte oma adrenaliini, serotoniini ja rikkaliku emotsioonipaketi. See on minu jaoks päris puhkus, kus ma lülitan ennast muust maailmast välja ja naudin ilusat hetke, mis kestab kaks-kolm tundi."

Igapäevaelus on Raja ühe energiaettevõtte kommunikatsiooni- ja turundusjuht, kelle töö on väga pingeline ning seega peab puhkus tema sõnul olema korralik.

Raja sõnul võib see natuke kentsakas olla keset staadionit, kus on valdavalt teismelised tüdrukud, aga muusika on see, mis inimesi liidab. Taylor Swifti kontserdil oli ka temast vanemaid inimesi. "Ei pea ennast kunagi halvasti tundma, kui lähed vaatama artisti, kelle põhifänn on teismeline," lisas Raja.

"Inimesed arvavad, et kui nad ostavad vip-pileti, siis sellega kaasneb glamuur, aga tegelikult on suure artisti kontserdil esiritta pääsemine ebaglamuurne, see tähendab tundide viisi passimist," selgitas Raja.

Taylor Swifti kontserdile sissepääsemiseks läks Raja järjekorda hommikul kell kümme ja sai käe peale numbri 268. "Kuna lava oli suur, siis õnnestus mul ikkagi ilusti vastu lavapiiret saada ja Taylor Swiftile silma sisse vaadata. Lavale tuli ta tol õhtul kella seitsme paiku."

Raja sõnul maksis pilet Adele kontserdi natuke alla 400 euro, Taylor Swifti pilet natuke üle 400 euro. "Aga on ka kontserte, mida saab vaadata saja euro eest või alla selle. Raha ei ole minu jaoks oluline, vaid see, et ma saan need elamused. Arved on mul makstud ja võlgu pole jäänud," muheles Raja.

Ringvaate saate jaoks oli ta aga nõus kokku arvutama, palju ta kontsertide peale on raha kulutanud. "Arvutasin terve õhtu, vaatasin oma pangakontod üle ja kontserdipiletite peale on mul sel aastal kulunud ümmarguselt 2000 eurot. Sinna otsa läheb siis veel lendamine ja majutus, see tegi veel 5000 eurot, nii et kokku olen sel aastal kulutanud sellele võrratule hobile üle 7000 euro."

Raja sõnul on Põhja-Euroopas kontsertide korraldus hästi hea, väga turvaline, inimesed austavad teiste privaatruumi. "Aga kui ma lähen Lõuna-Euroopasse, siis püha taevas, mis energia neil inimestel on, kuidas nad elavad kogu hingest kaasa, kogu aeg on energia laes, aga sa pead hea koha eest ka rohkem võitlema ja enda eest seisma."