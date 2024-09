Galerii: Disainiöö moeetendus tõi lavale külanaised, mägironijad ja jalgratturid

18. septembril toimus Krulli kvartalis Disainiöö raames vaatemänguline moeetendus "DOM – Disain on moes". Etenduse keskne idee tõi fookuse eestimaisele moele, mis on jätkusuutlik ning kauakestev ja kõnetab ka aastate pärast.

Üles astusid ääremaadel elavate külanaiste riietumistavadest inspiratsiooni ammutanud Vilve Unt, rattariideid tootev bränd Moomoo, aastakümneid kestvaid kvaliteetseid matkakotte ja militaarvarustust valmistav Matrix Protect ning rätsepakultuuri edasikandja Anna Viik.

"Lõime publikule ainulaadse etenduse, mille kaudu avanes kohalike andekate disainerite looming ja mis pakkus omamoodi kultuurse ning nauditava elamuse. Näiteks Matrix Protect püüdleb oma tegevuse algusajast peale maksimaalse kvaliteedi poole, soovides jõuda tippu. Seda on ta ka saavutanud sõna otseses mõttes Alar Siku seljakoti näol, kui mees Everesti tipu vallutas ning ka siin lavale astus. Või igasugustest trendidest irdunud külanaiste rõivastumise stiil, mis ometi oma siiruses kütkestab ning Vilve Undi käe läbi eriti modernsena mõjub," võttis etendus kokku DOM-i loovjuht Piret Mägi.

Moelooja Vilve Unt on aastaid jälginud vanema generatsiooni riietumistavasid väikelinnade tänavapildis, asulates ja külades. "Põnev on olnud avastada, kuidas riidekapist, kummutisahtlist või veimevakast võetakse välja parimad rõivad ning kuidas neid omavahel kombineeritakse. Säästlikkuse huvides ja etnograafiast inspireerituna oli siia kokku komplekteeritud ka varasemat loomingut, mis tänu kõrgele kvaliteedile on ajas hoidnud oma väärtust," rääkis Unt.

Neljale koondisele rattariideid valmistav bränd Moomoo on võtnud südameasjaks kasvatada Eesti rattakogukonda. Rattariiete disaini loomisel on arvestatud, et see tagaks nii ratturi maksimaalse nähtavuse liikluses kui ka moodsa välimuse rattasadulas.

Etenduse külastajate ette toodi ka Matrix Protecti uusimat ja kaasaegseimat kaitsejõudude võitlejatele disainitud varustust, sealhulgas plaadikandjaid, salvetaskuid, lahinguvöösid, meditsiinitarvikuid, seljakotte ning palju muud.

19. Disainiöö toimub 16.–22. septembrini Krulli kvartalis.