Kaupo Kikkas: meil on Evi Tihemetsaga sama mõttemaailm

Kikkase välismaalasest sõber oli näituse avamisel fotograafi sõnul väga üllatunud, kui ta nägi, et Kikkas ei teinud näitust mitte noore hipsteri vaid 92-aastase Evi Tihemetsaga. Fotokunstniku ja graafiku tutvumise lugu sai alguse aastaid tagasi, mil Kikkas suure Tihemetsa austajana ostis kaks tema graafilist lehte. "Üldiselt, kui ma kohtun minu jaoks autoriteetsete kunstnikega, siis ma ei suuda hakata nendega sõbrustama, et mina olen ja jään natuke õpipoisiks," kirjeldas Kikkas oma esmaseid tundeid.

Suurem klapp tekkis aga peale seda, kui Kikkas kutsus Tihemetsas vaatama enda ja Erki Pärnoja audiovisuaalset teost. "Evi tuli pärast mu juurde ja kõigepealt ütles: "Ma tunnen, Kaupo, sa ei pea rääkima." Ehk, kui mul oli alguses tunne, et ma peaks midagi seletama, mida me siin üritasime teha, siis Evi võttis kohe selle pinge maha," meenutas Kikkas ja lisas, kuidas Tihemets rääkis, et 60 aastat tagasi tegi tema põhimõtteliselt täpselt sama asja, rändas peale kunstiinstituudi lõpetamist mööda tühjaks jäänud talusid ja metsalaasi ning otsis seda "müstilist miskit".

Kikkas käiski selle peale välja mõtte, et nad peaksid koos projekti ette võtma. "See oli justkui mingi suunis kuskilt kõrgemalt, et siin on kaasteeline, kes sarnaselt mõtleb. Minu jaoks oli see loomulikult ka tohutu inspiratsioonipuhang, näha lähedalt Evi Tihemetsa mõttemaailma, tema varaseid töid," rääkis Kikkas, kuidas Tihemets otsis näituse jaoks välja ka paar enda loomingu kõige esimest tööd. 1956. aastast pärit joonistus ühest talunaisest, on ka Tihemetsa ja Kikkase ühisnäituse esimeseks pildiks.

"Meie looming viis meid kokku. Mul on hästi hea meel sarnasuse üle meie mõttemaailmas, aga samas täiesti erinevas väljenduses. Evi on graafik, mina fotograaf, pean leppima sellega, kuidas kaamera maailma näitab, aga ometi sealt näituselt tuleb meie dialoog ja tunnetus väga ilusti välja," rääkis Kikkas.

"Paratamatult hakkavad tekkima need motiivid, mis kõnetavad ja ma arvan, et vägev ongi see, et ühest küljest on need tööd sarnased ja teisest küljest täiesti erinevad," sõnas fotograaf.