Alonette: naisartistidel on rohkem võimu, et teha seda, mida nad tahavad

Muusik Anett Tamm, kes esineb artistinime all Alonette, leiab, et maailma popmuusikas on kätte jõudnud põnev aeg, sest noortel naisartistidel piisavalt enesekindlust ja rohkem võimalusi, et teha seda, mida nad tahavad.

Tamme sõnul on Alonette'i projekti mõjutanud 70-ndate pop- ja rokkmuusika. "Mulle meeldib see ajastu tohutult," tunnistas ta Vikerraadios Andres Ojale antud intervjuus ning lisas, et ka kaasaegsed laulukirjutajad on tema loomingut mõjutanud.

"Lõppude lõpuks on minu mõjutused väga laiad. Alonette'i puhul ongi tore, kui kuulajale jääb see otsustamis-, arvamis- ja võrdlusmoment. Ma usun, et igaüks kuuleb sealt enda jaoks midagi tuttavlikku," märkis ta.

Tänaseks on Alonette välja andnud kaks singlit. Peagi soovib ta ka täispika heliplaadi välja anda. "Bändipõhjad on salvestatud ja protsess on poolel maal," tõstis ta albumilt katteloori. "Tõenäoliselt saab uue aasta kevade alguseks valmis."

Augusti alguses andis Alonette välja singli "Greek God". Laulja selgitas, et sai loo jaoks inspiratsiooni väikesest autoõnnetusest. "Ma suutsin rendiautoga vastu posti sõita. See oli minu jaoks selline tore päev, et ma tundsin ennast ilmselgelt hästi rumalalt, aga minu armas elukaaslane ütles selle peale, et see väärib tähistamist – lähme baari! Mulle meeldis selline eluline seik ja see tõdemus, et vahet ei ole kui rumalaid asju me võime elu teha: kui ümber on inimesed, kes sind teavad ja sinust hoolivad, on see lõpuks tore seik, mida mälestada," rääkis Tamm.

Tamme sõnul on maailma popmuusikas põnev aeg, sest eriti kõrgelt lendavad naisartistid, näiteks Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus ja Sabrina Carpenter. "Kõik need suured nimed ei teegi enam muusikat ainult tantsupõrandale, vaid kunstilised ohjad on nende käes. Sealt tulebki ainult põnevat uut kraami," märkis ta. "Me oleme jõudnud sinna, et nendel noortel naistel on piisavalt enesekindlust ja eneseaustust ning rohkem võimalusi ja võimu, et teha seda mida nad tahavad."